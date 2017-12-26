元大文教基金會 陪伴偏鄉孩子迎接跨年
元大金控志工，今（26）日與一群來自台中市太平區、年齡加總超過500歲的「聖愛樂齡魔術團」，以及二林工商哇哈哈科學服務團，以歡樂的魔術表演及闖關遊戲，陪伴彰化縣芳苑鄉新寶國小的偏鄉孩子們迎接跨年。
這群志工與阿公阿嬤們，來到全校共76位學生的新寶國小，不僅要憑空變出爆米花、薯條、果汁等跨年派對點心，還要挑戰台詞近萬字的魔術話劇，以寓教於樂的表演方式，為資源匱乏的孩子們帶來驚喜與夢想。
元大文教基金會贊助的「聖愛樂齡魔術團」，長者年齡加起來超過500歲，他透過魔術表演訓練來增加學習刺激，也期望貢獻所學，走訪台中、彰化、南投縣的偏鄉小學、育幼院、兒童病房。
魔術團中年紀最大的萃霞阿姨，從任職30多年的國小退休後，重新回到國小講台，起初只是為了訓練腦袋，要活就要動。沒想到透過行動劇表演方式，傳達做人做事道理，效果比用課本還好。
元大文教基金會表示，「Dream Big元大公益圓夢計畫」已邁入第二屆，希望用最有創意的方式，幫助弱勢教育單位圓夢，不僅直接提供圓夢金支持學校、社福團體，更要為圓夢者架起更寬廣的資源平台。目前，元大金控暨元大文教基金會仍持續開放網路志工報名，希望號召各路好手，以實際行動支持偏鄉教育夢鄉與實現自我。
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