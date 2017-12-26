親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
期貨專區
房市情報

元大文教基金會 陪伴偏鄉孩子迎接跨年

2017-12-26 23:11經濟日報 記者宋健生╱即時報導

元大金控志工，今（26）日與一群來自台中市太平區、年齡加總超過500歲的「聖愛樂齡魔術團」，以及二林工商哇哈哈科學服務團，以歡樂的魔術表演及闖關遊戲，陪伴彰化縣芳苑鄉新寶國小的偏鄉孩子們迎接跨年。

這群志工與阿公阿嬤們，來到全校共76位學生的新寶國小，不僅要憑空變出爆米花、薯條、果汁等跨年派對點心，還要挑戰台詞近萬字的魔術話劇，以寓教於樂的表演方式，為資源匱乏的孩子們帶來驚喜與夢想。

元大文教基金會贊助的「聖愛樂齡魔術團」，長者年齡加起來超過500歲，他透過魔術表演訓練來增加學習刺激，也期望貢獻所學，走訪台中、彰化、南投縣的偏鄉小學、育幼院、兒童病房。

魔術團中年紀最大的萃霞阿姨，從任職30多年的國小退休後，重新回到國小講台，起初只是為了訓練腦袋，要活就要動。沒想到透過行動劇表演方式，傳達做人做事道理，效果比用課本還好。

元大文教基金會表示，「Dream Big元大公益圓夢計畫」已邁入第二屆，希望用最有創意的方式，幫助弱勢教育單位圓夢，不僅直接提供圓夢金支持學校、社福團體，更要為圓夢者架起更寬廣的資源平台。目前，元大金控暨元大文教基金會仍持續開放網路志工報名，希望號召各路好手，以實際行動支持偏鄉教育夢鄉與實現自我。

聖愛樂齡魔術團去年成軍，今年預計展開為期6個月走訪兒童病房與偏鄉小學巡演計畫。元...
聖愛樂齡魔術團去年成軍，今年預計展開為期6個月走訪兒童病房與偏鄉小學巡演計畫。元大文教基金會提供
分享

元大金控魔術偏鄉教育
禮物不需別人幫 巴黎雙人來回機票免費送

相關新聞

11月份公益彩券盈餘19.06億元

2017-12-26 18:26

柯P帶頭爭 金管會准悠遊卡發數位付 1次最多刷1千

2017-12-26 17:29

集保e存摺 用戶突破20萬

2017-12-26 14:15

2018必備投資策略 匯率、黃金期貨避險正夯

2017-12-26 14:15

新台幣午盤升值2.3分

2017-12-26 12:58

新台幣早盤走升

2017-12-26 10:24

台銀基督教認同卡 提供最高現金回饋1.4%

2017-12-26 10:05

保險金直接埋單住院費 出院不用付一毛錢

2017-12-26 10:00

人民幣中間價升267點 近三個半月高

2017-12-26 09:53

新台幣開盤升值2.8分

2017-12-26 09:28

國泰金預測 明年上半年升息

2017-12-26 05:32

程淑芬：租稅特赦 鼓勵資金回流

2017-12-26 05:32

人民幣保單銷售 金管會鬆綁

2017-12-26 05:27

18歲可開戶 顧立雄力挺

2017-12-26 05:27

凱基銀副董王幼章不續任

2017-12-26 05:27

玉山金義賣 用愛點亮希望

2017-12-26 05:27

回歸市場機制 將穩健成長

2017-12-26 05:27

監理沙盒 恐延至29日三讀

2017-12-26 05:27

學者：防洗錢阻法案 本末倒置

2017-12-26 05:27

央行淡定 台幣年底有望收2字頭

2017-12-26 05:17

顧立雄力推金金分離 2個月內提案

2017-12-25 23:29
看更多

熱門文章

前瞻建設 恐引爆「砂石危機」

2017-12-26 05:29

300億 PCB五雄明年大投資

2017-12-26 05:32

錢少責任大 企業獨董爆辭職潮

2017-12-26 01:09

緯創 打進陸版特斯拉供應鏈

2017-12-26 05:32

央行淡定 台幣年底有望收2字頭

2017-12-26 05:17

跨年前後進行贈與 免稅金額可達880萬

2017-12-26 05:03

尾牙開趴摸彩 報稅規定不可不知

2017-12-26 06:00

鴻海 首公開超級電腦秘密基地

2017-12-26 14:15

前5大銀行信用卡明年在922家公務機關刷卡免手續費

2017-12-26 18:31

史上標售最慘捷運宅翻身！榮登今年共構宅交易榜首

2017-12-26 12:58

PCB上游材料 醞釀漲價

2017-12-26 05:32

國泰金預測 明年上半年升息

2017-12-26 05:32

PCB三大應用 刺激需求

2017-12-26 05:32

鴻海拉回近今年起漲點 兩原因影響股價

2017-12-26 12:55

保險金直接埋單住院費 出院不用付一毛錢

2017-12-26 10:00

挖礦熱 台積、三星賺飽

2017-12-26 05:01

柯P帶頭爭 金管會准悠遊卡發數位付 1次最多刷1千

2017-12-26 17:29

昆山限汙停產令喊卡 台商鬆口氣

2017-12-26 01:14

智慧電表商機啟動 業者搶標

2017-12-26 05:29

人民幣保單銷售 金管會鬆綁

2017-12-26 05:27

台銀基督教認同卡 提供最高現金回饋1.4%

2017-12-26 10:05

凱基銀副董王幼章不續任

2017-12-26 05:27

台電興達燃煤機組擬改燃氣 居民有異見

2017-12-26 13:15

CAR-T療法當紅 台廠進擊

2017-12-26 05:32

顧立雄談下波改 金融業獨董研議過半

2017-12-26 05:32

航海人員測驗榜示 海運界「蕭薔」擁抱航海夢

2017-12-26 15:50

砂石風暴／陸砂零開採 藏缺料隱憂

2017-12-26 05:29

獨董須進修 要「獨」也要「懂」

2017-12-26 05:03

張虔生 申讓日月光股票

2017-12-26 05:01

繼承債權 別忘申報遺產稅

2017-12-26 05:03

台塑德州廠 加緊復工

2017-12-26 05:32

國巨旗下通路商國益 發出晶片電阻暫停接單通知

2017-12-26 17:51

科技部揪32支新創團隊 首組台灣隊前進CES

2017-12-26 14:55

蔚來造超跑 富爸爸好幾個

2017-12-26 05:32

昆山市要求限排 台商：初期汙水將留置廠內

2017-12-26 11:07

湖庫水域型太陽能 拚明年供2.5萬戶用電

2017-12-26 14:37

林憲銘愛研發 買車體驗

2017-12-26 05:31

程淑芬：租稅特赦 鼓勵資金回流

2017-12-26 05:32

昆山停產令暫未實施 南亞：自我節制排放

2017-12-26 11:32

AI雲端物聯網潮流 開源軟體是核心

2017-12-26 09:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

留言

Top