元大文教基金會 陪伴偏鄉孩子迎接跨年

2017-12-26 23:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ╱即時報導



元大金控志工，今（26）日與一群來自台中市太平區、年齡加總超過500歲的「聖愛樂齡魔術團」，以及二林工商哇哈哈科學服務團，以歡樂的魔術表演及闖關遊戲，陪伴彰化縣芳苑鄉新寶國小的偏鄉孩子們迎接跨年。

這群志工與阿公阿嬤們，來到全校共76位學生的新寶國小，不僅要憑空變出爆米花、薯條、果汁等跨年派對點心，還要挑戰台詞近萬字的魔術話劇，以寓教於樂的表演方式，為資源匱乏的孩子們帶來驚喜與夢想。

元大文教基金會贊助的「聖愛樂齡魔術團」，長者年齡加起來超過500歲，他透過魔術表演訓練來增加學習刺激，也期望貢獻所學，走訪台中、彰化、南投縣的偏鄉小學、育幼院、兒童病房。

魔術團中年紀最大的萃霞阿姨，從任職30多年的國小退休後，重新回到國小講台，起初只是為了訓練腦袋，要活就要動。沒想到透過行動劇表演方式，傳達做人做事道理，效果比用課本還好。