網路投保年增六成 最大網投平台有40種供選擇

2017-12-25 10:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



網路投保愈來愈方便，今年民眾在網投平台買保險已將近67萬件之多，年成長逾六成，但收入僅6.75億元，占整體3兆元保費市場規模仍落後先進國家至少十年以上，InsuTech（保險科技）是未來重要趨勢，國內最大規模網投平台SARAcare宣布已有高達40種不同險種提供網路投保。

據金管會統計，今年前10月網投平台有效件數達66.8萬件，較去年同期增加約6成，初年度保費收入則達6.75億元，較去年同期增加2.75億元，成長約68%，成長快速。錠嵂保經今早宣布，創立24小時網路投保平台SARAcares，擁有富邦產、泰安產、明台產、新光產、和泰產、兆豐產、第一金人壽、華南產等八家產、壽險公司之保險商品，一次能搜尋出20至40種同險種、不同保險公司的商品組合，已創下業界最大規模。

錠嵂保經電子商務處副總經理沈弘哲表示，以去年壽險業總保費逾3兆元的規模來看，網路投保開放3年，截至今年7月底的總保費累積僅11.5億元，較去年壽險業總保費收入約僅有0.038%，對比英國60%、日本近30%的比重，顯示出國內的網投市場，其實還未能滿足消費者需求，而且也說明了台灣的市場成熟度，甚至落後國外至少10年。

沈弘哲說，網路投保平台，是目前InsuTech（保險科技）最重要的趨勢。網投平台是錠嵂發展數位保險的第一步，接下來，SARAcares會朝向線上理賠服務、急難即時協助、保單線上管理等面向，提供消費者全方位的體驗

錠嵂保經表示，不僅是國內第一家取得網路投保經營資格業者，所創立的網路投保平台SARAcares，擁有富邦產、泰安產、明台產、新光產、和泰產、兆豐產、第一金人壽、華南產等八家產、壽險公司之保險商品，亦是國內網路投保平台中，擁有保險公司家數最多、險種最多元的24小時網投平台。有別於傳統保險公司，只能於平台上搜尋該公司單一的保險商品，SARAcares目前能一次搜尋出20至40種不同險種、不同保險公司的商品組合，搭配平台九大功能：快速試算、精準搜尋、單鍵比較、不賠提醒、理賠自動化、資訊透明、即時諮詢、保險教室與保單管理功能，提供消費者多元且快速的方式，尋找出符合自身需求的保險內容，便利又省時。