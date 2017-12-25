黃國昌指李瑞倉陳偉志碰面前 銀行局聯繫一銀喬貸款

2017-12-25 10:30 聯合報 記者 聯合報 記者 孫中英 ╱即時報導



時力立委黃國昌上午在財委會質詢時，續追高雄銀行貸款慶富案。記者孫中英／攝影 分享 facebook 時代力量立委黃國昌今天(25日)在立法院財委會質詢時爆料，指金管會前主委李瑞倉今年1月3日與慶富集團陳偉志碰面之前「金管會銀行局即事先聯繫第一銀行，已經先喬好了」。黃國昌說，一銀後來決定自備償專戶中「退回慶富5.5億元」，這根本是做面子給當時的金管會，但現在全體銀行業卻因此多了5.5億的呆帳。

之前已有國民黨立委曾銘宗等人質疑，金管會前主委李瑞倉「不宜」介入貸款個案，尤其接見慶富集團相關人士「很不適宜」。黃國昌今天更爆出，在李瑞倉與慶富陳偉志碰面前，金管會就因為「此次前面」已先跟一銀聯繫。

根據黃國昌揭露的資訊，慶富財務長黃存知在105年12月29日即發電郵給金管會「主委室」，且郵件中明確表達「本公司(慶富)目前所遭遇困難」。李瑞倉辦公室馬上交辦銀行局，銀行局立即聯繫第一銀行，一銀遂即擬出處理方式並在105年12月30日立即回覆給銀行局，即要退還慶富5.5億。

黃國昌說，本案在李瑞倉與陳偉志碰面前「就喬好來了，一銀同意退回5.5億元，根本是做面子給當時的金管會」，他還說，如果這樣也可以的話，金管會乾脆成立喬貸款中心算了。

金管會主委顧立雄答覆時說，從會議紀錄看，在李前主委任內，應沒有介入個案，應有守住這個分寸，但就個案貸款條件來看，金管會不適合去做幫忙喬貸款這種事，至於金管會對高雄銀行處分，最快本周或下周出爐。