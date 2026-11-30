面對淨零挑戰，中鋼（2002）積極從傳統鋼廠轉型為智慧能源及低碳材料解決方案供應者，總經理陳守道表示，中鋼在創能、儲能、AI節能、電網韌性及循環經濟等領域已有具體成果，並透過「以大帶小」策略，帶動國內鋼鐵供應鏈轉型升級。

經濟日報將於12月2日舉辦「2026能源願景高峰論壇-AI時代 智慧能源新戰略」，陳守道將出席專題座談擔任與談人，座談主題為「智慧能源 升級淨零競爭力」。本論壇由經濟日報主辦，經濟部能源署、工研院、台電、台達電（2308）、永豐餘（1907）、國泰投信、富邦投信協辦。

陳守道指出，中鋼採「創能與儲能雙軸並進」策略，截至去年底，已在集團17家公司建置總容量達101千瓩（MW）的太陽光電系統，累計發電約7.6億度，每年可供應1.1億度綠電，減碳約5.2萬公噸。其中，中鋼廠區屋頂光電容量達61MW，為台灣單一企業最大屋頂型案場；與CIP共同投資的中能離岸風電場，裝置容量達300MW，每年發電量可達11億度。

中鋼目前儲能系統總裝置容量達11MWh，並積極整合太陽光電與微電網，在外部電網供電異常時，可暫時支援電腦中心及循環水等重要設施，強化營運韌性。

中鋼也積極推動「用算力省電力」。自主開發智慧燃燒監控系統，透過AI即時監測爐內數百組燃燒器，精準調整空燃比，單是軋鋼三廠第二連續退火線，每年即可節省300萬元燃料成本、減碳560公噸；動力工場智慧調度系統則透過機組負載最佳化配置，每年創造逾2,000萬元經濟效益、減碳6,224公噸。

供應鏈轉型方面，中鋼已將環保製程鋼品的再生料比例提高至90%，並取得國際驗證；同時開發厚度僅0.1毫米的超薄自黏電磁鋼片，有效降低馬達高頻鐵損及發熱，協助下游廠商切入AI散熱、無人機、電動車及機器人等高值化市場。

因應極端氣候，中鋼自主發電比例長期維持約50%，並建立雙迴路供電、分級卸載及24小時能源調度中心等，朝營運「零中斷」目標邁進。

循環經濟也是中鋼重要利基，高雄臨海工業區能資源整合已有14家廠商參與，2025年蒸汽外售量達136.9萬公噸，減少碳排約32.9萬公噸；每年廢棄物資源化率維持94%以上。

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