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工商界提四大建言 供電成產業投資關鍵
九合一選舉暨全國性公投落幕，產業界呼籲朝野攜手拚經濟。工商協進會昨（29）日提出四大建言，呼籲政府務實調整能源配比、加速重大投資落地、確保美國最優惠關稅落地，以及穩定金融與匯市秩序，為企業排除經營障礙。
業界指出，過去企業投資台灣，首重土地、人才及供應鏈完整性，如今電力供應能力已成為關鍵決策因素。尤其AI資料中心及先進製程晶圓廠用電需求龐大，一旦供電時程無法確定，即使企業取得土地，也難以敲定建廠及設備採購計畫。
工商協進會指出，「廢除非核家園」公投獲多數民意支持，反映社會及產業界對穩定供電、合理電價及低碳轉型的高度關切，期盼行政與立法部門務實對話，儘速完善法制配套、調整能源配比，建立穩定、多元且具競爭力的電力供應體系。
工商協進會理事長吳東亮表示，期盼選後朝野放下對立，共同營造穩健的投資與經營環境。工商協進會並呼籲中央與地方政府打破政黨藩籬，在土地取得、水電設施及重大建設上通力合作，加速重大投資落地。
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