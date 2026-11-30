隨著伊朗戰爭利空鈍化、中東石油出口回升，全球燃料市場至少目前已步履蹣跚地脫離危機。美國上周平均汽油價格已降到接近每加侖3.50美元，歐洲汽油價格連降九周後總降幅達15%，泰國、馬來西亞等東南亞國家油價也下降，連柴油價格漲勢也告逆轉，大幅減輕各國央行面臨的通膨壓力。

2026-11-30 02:46