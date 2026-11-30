彭博資訊分析，台灣28日舉行廢除非核家園公投，獲選民支持，順利通過門檻，在人工智慧（AI）與半導體產業蓬勃發展、推升電力需求之際，為台灣重啟核電注入新動力，有助滿足用電需求，也降低台灣對進口能源依賴。

彭博分析，為滿足資料中心和其他高耗電產業對穩定且低碳電力的需求，世界各國日益倚重核能，隨著AI及半導體產業帶動電力需求成長，加上外界日益憂慮台灣高度仰賴進口能源，台灣對核能態度已轉趨開放。

台灣在核三廠2號機去年5月停止運轉後，正式進入非核家園，這次公投結果則進一步凸顯台灣核能政策方向的轉變。

但分析也指出，廢除非核家園的公投過關，未必代表台灣將立即恢復核能發電，也不保證相關政策會有所改變。台電目前已著手評估核三廠及核二廠重啟的可行性，但這兩座核電廠仍須符合安全及法規要求，才能恢復運轉。

能源顧問業者Rystad Energy資深分析師奧塔德指出，即使將設備整修成本納入考量，核能發電仍比其他替代方案便宜。

重啟核電也有助大幅降低台灣對進口液化天然氣（LNG）依賴，尤其在全球天然氣價格高漲期間，更能凸顯其價值。