隨著伊朗戰爭利空鈍化、中東石油出口回升，全球燃料市場至少目前已步履蹣跚地脫離危機。美國上周平均汽油價格已降到接近每加侖3.50美元，歐洲汽油價格連降九周後總降幅達15%，泰國、馬來西亞等東南亞國家油價也下降，連柴油價格漲勢也告逆轉，大幅減輕各國央行面臨的通膨壓力。

近幾周來，從荷莫茲海峽流出的石油產品數量增加，其他地區煉油業也持續急速增產。同時，油品需求下降，國際能源總署（IEA）預估，今年全球燃料日消費量比去年減少約300萬桶。

另外，IEA會員國釋出緊急庫存，也使燃料市場降溫。IEA估算，從11月初到明年2月底，歐洲國家將釋出至少1,500萬桶油。

法國和西班牙上周公布的11月通膨數據遠低於市場預估，法國升幅更比預估低約0.4個百分點，主因就是能源價格壓力減輕。彭博資訊的模型顯示，原油價格每桶下跌20美元，美國消費者物價指數（CPI）升幅也將減少0.4個百分點。

近月來各國央行都聚焦於原油與燃料間的價格差距，這兩者的價差今年多數時間都相當大，但近周來已經反轉，目前歐洲汽油對原油的溢價幅度縮小到2023年來最低，美國及亞洲汽、柴油對原油的溢價幅度也降到幾個月來低點。

不過，燃料價格今年來雖已降溫，明年仍有重新上漲的威脅，原因之一是煉油廠將今年應有的歲修延後到明年，使明年用油旺季（5月起）燃料價格可能翻升。

關鍵仍在於荷莫茲海峽的油運情勢。美國總統川普是否會再度攻擊伊朗，仍在未定之天，但伊朗的動作日漸猛烈，甚至攻擊同一艘船舶，以嚇阻荷莫茲海峽運輸。

中東11月上半月每天運出燃油約530萬桶，只比2月美伊開戰減少30%，而夏季時減幅約達50%。