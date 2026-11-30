廢除非核家園公投成功闖關，反映主流民意。核電重啟牽動電價及能源自主，據估算，核二、核三共四部機組重啟，以滿載發電約300億度計算，可使今年每度電價成本減少0.33元、約8%，台電可年省約816億元發電成本。

不過核二、核三即便順利重啟，因核電發電占比仍不高，受地緣政治影響而飆漲的燃料價格，仍是影響電價關鍵。

台電表示，針對核電重啟程序，台電該做的都會全力進行，做好做滿。目前核三「再運轉計畫」已通過核安會審查，後續仍有多項程序與安全管制作業須依規辦理，台電後續須提出執行結果報告，再送核安會審查；另外台電須完成核三自我安全檢查，並向核安會提出報告。

至於核二，台電現積極準備「核二再運轉計畫」，會在「適合時機」提出。廢除非核家園公投成功闖關，獲主流民意支持，外界預估年底有望提出。至於核二自我安全檢查則已啟動，經與原廠討論後，將部分使用過後的燃料棒取出，提早放入反應爐檢測儀器，以獲得較長安檢準備期。惟全面自我安全檢查，最終須等燃料棒完全清除。

今年受中東戰爭推升國際油氣價格衝擊，凸顯核電對電價穩定及能源自主的重要性。我國發電依賴燃氣達47.7%，天然氣安全存量現為14天，中東戰事未歇，為穩定能源供應，中油須以高價在現貨市場收購天然氣，推升發電成本。相較之下，核燃料棒儲存則可長達五年，至少讓國內能源撐住一段時間。

價格方面，中東戰爭推升發電成本，今年前九月台電平均每度成本4.1元，以2023年核電每度發電成本1.38元計，兩者價差達2.72元。

核二、核三共四部機組合計發電達323億度，占目前年總發購電量約2,580億度約12.5%，若僅以12%推估，核能發電可使目前發電降低0.33元，約8%發電成本，等於一年省下816億元。啟用核電，對國家、台電、人民負擔都是三贏。