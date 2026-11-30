九合一大選廢除非核家園公投成功闖關，核電重啟牽動電價及能源自主。根據估算，核二、核三共四部機組重啟，以滿載發電約三百億度計算，可使今年每度電價成本減少○點三三元、約百分之八，台電可年省約八一六億元發電成本。但核二、核三即便重啟，因核電發電占比仍不高，受地緣政治影響而飆漲的燃料價格，仍是影響電價關鍵。

台電表示，針對核電重啟程序，台電該做的都會全力進行。目前核三「再運轉計畫」已通過核安會審查，後續仍有多項程序與安全管制作業必須依規辦理，台電後續須提出執行結果報告，再送核安會審查；另外台電須完成核三自我安全檢查，並向核安會提出報告。

至於核二，台電正積極準備「核二再運轉計畫」，會在「適合時機」提出。廢除非核家園公投成功闖關，獲主流民意支持，外界預估年底有望提出。至於核二自我安全檢查則已經啟動，經與原廠討論後，將部分使用過後的燃料棒取出，提早放入反應爐檢測儀器，以獲得比較長的安全檢查準備期。但徹底自我安全檢查，最終等燃料棒完全清除。

今年受到中東戰爭推升國際油氣價格衝擊，凸顯核電的重要性，包括對電價穩定及能源自主。我國發電依賴燃氣達百分之四十七點七，天然氣安全存量現為十四天，中東戰事未歇，為穩定供應國內能源，中油須以高價在現貨市場收購天然氣，因而推升發電成本。相較之下，核燃料棒儲存則可長達五年，至少可讓國內能源撐住一段時間。

價格方面，中東戰爭推升台電發電成本，今年前九月台電平均每度成本四點一元，以二○二三年核電每度發電成本一點三八元計，兩者價差達二點七二元。

核二、核三共四部機組合計發電約三○○億度，占目前年總發購電量約二五八○億度約百分之十二，若依此推估，核能發電可使目前發電降低○點三三元，約百分之八發電成本。對台電來說，一年可省下八一六億元成本。

近年半導體及ＡＩ產業擴充產能，用電持續成長，但核電機組維持一定發電量；換言之，核電對平均發購電成本雖會有影響，但影響相對有限。因此，工商界專家學者建議未來積極擴大核電占比至百分之廿五，優先取代燃氣發電。