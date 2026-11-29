今（2026）年以來中東戰爭影響，國際油氣價格飆漲，立法院在九合一選舉前通過台電711億元撥補，對台電財務猶如及時雨。經濟部將在12月再次召開電價費率審議會，台電表示，將在電價審議會上仍如實提報燃料成本；經濟部已表態支持民生電價凍漲；另據了解，針對半導體及AI資料中心電價調整也會擱置。

據了解，隨著夏月電價結束，台電電費收入轉而減少，加上電業天然氣價11月仍上調，台電第4季虧損將持續擴大。若以前9月財務來看，台電售電仍低於發電成本，若沒有撥補，加上合理利率，電價須調整8.36%。截至今年前9月台電稅前虧損160億元，累積虧損3,668億元。

經濟部今年9月召開電價費率審議預留伏筆，決議待台電711億元預算撥補定案後，再討論是否調整電價。而今，立法院一毛未刪通過711億元撥補，雖未補足台電天然氣價格大漲致增加成本1700億元，但已有望舒緩台電立即性財務壓力。

先前，台電擔憂財務狀況，加上民生調漲不易，爭取撥補也不樂觀，一度研議針對半導體及AIDC年用電量介於5,000萬度至5億度以上等「超級用電大戶」，調漲電價約15%～20%，落實使用者付費原則。現因撥補已順利到手，據悉，半導體及AIDC電價調漲也會先行暫緩。

在9月電價費率審議會中，各界針對半導體及AI資料中心及用電及電價進行討論，包括：AIDC升降都會影響供電，其電價策略經濟部也希望參考國際作法，尤其是未來經濟部將以專區、專線建設AIDC；另外，台電也爭取台積電（2330）包電廠等規畫，預計未來會有檢討、推進空間。