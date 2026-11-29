九合一地方選舉及全國性公投結果揭曉，工商協進會今日表示，選舉結果展現民眾對地方建設及能源政策務實調整的期待，呼籲朝野放下選舉對立，中央與地方政府打破政黨藩籬，攜手拚經濟。針對「廢除非核家園」公投案通過，工商界也期盼政府盡速完善法制配套、調整能源配比，並持續穩定金融及匯市秩序。

工商協進會理事長吳東亮向新任及連任的縣市首長與民意代表表達祝賀。工商協進會指出，此次地方選舉呈現朝野均衡、維持穩定治理的格局，台灣各縣市與產業聚落各有特色且高度互補，面對全球供應鏈重組與產業轉型關鍵期，執政團隊應積極傾聽地方與產業界聲音，中央與地方政府更應在土地取得、水電設施及重大建設上通力合作，加速重大投資落地。

在能源政策方面，工商協進會表示，全國性公投第22案「廢除非核家園」獲得多數民意支持通過，反映社會大眾與產業界對穩定供電、合理電價及低碳轉型的高度關切。面對人工智慧（AI）算力擴張及高科技製造業龐大的用電需求，期盼政府順應最新民意，行政與立法部門務實對話，建立穩定、多元且具競爭力的電力供應體系，讓企業無後顧之憂地深耕台灣。

對外經貿方面，美方日前公布「結構性產能過剩」301調查報告，對台灣提出15%不疊加最惠國（MFN）關稅及既有301關稅的建議稅率，與日本、南韓及歐盟並列最低級別，工商界對此予以肯定。不過，後續法定程序仍存變數，期盼政府持續與美方溝通，確保最優惠稅率落地，並針對傳產及中小企業面臨的關稅成本與匯率波動壓力，加快落實融資及技術升級等配套措施。

針對近期台股大幅震盪，工商協進會認為，主要受到國際政經情勢與外資動向影響，多屬短期信心面及資金面調整，台灣在AI與半導體等關鍵供應鏈仍具深厚競爭力，經濟基本面依然穩健。隨著選舉與公投變數消除，呼籲政府持續穩定金融與匯市秩序、優化國內投資環境，讓資本市場充分發揮支撐產業發展的功能。

工商協進會強調，期盼選後中央與地方攜手合作、朝野理性溝通，凝聚社會最大共識，共同為台灣拚經濟。