九合一地方公職人員選舉暨全國性公民投票結果揭曉，工商協進會理事長吳東亮29日表示，此次選舉與公投結果充分反映台灣選民高度成熟的民主素養，也清楚展現社會大眾對地方建設發展及能源政策務實調整的深切期待。

他表示，工商界尊重全體選民的智慧選擇，期盼選後朝野各界迅速放下選舉對立，以國家長遠發展與民生福祉為最高原則，共同為台灣營造穩健的投資與經營環境。

針對此次九合一地方選舉呈現朝野均衡、維持穩定治理的格局，工商協進會指出，台灣各縣市與產業聚落各有特色且高度互補，共同構成台灣經濟不可或缺的核心引擎。

面對全球供應鏈重組與產業轉型關鍵期，期盼執政團隊在穩健推動政策之餘，積極傾聽地方與產業界聲音；中央與各地方政府更應打破政黨藩籬，在土地取得、水電設施及重大建設上通力合作，共同加速重大投資落地，全面提升台灣產業的國際競爭力。

同時，針對全國性公投第22案「廢除非核家園」獲得多數民意支持通過，工商協進會認為，這反映社會大眾與產業界對穩定供電、合理電價及低碳轉型的高度關切。面對 AI 算力擴張與高科技製造業龐大的用電需求，工商界期盼政府順應最新民意，呼籲行政與立法部門務實對話，盡速完善相關法制配套並調整能源配比，建立穩定、多元且具競爭力的電力供應體系，讓企業無後顧之憂地深耕台灣。

在對外經貿方面，美方日前公布「結構性產能過剩」301調查報告，對台灣提出「15%不疊加最惠國（MFN）關稅及既有301關稅」的建議稅率，與日、韓、歐盟並列最低級別，工商界對此予以肯定。惟後續法定程序仍存變數，期盼政府持續密切與美方溝通，確保最優惠稅率最終落地；同時針對傳產、中小企業面臨的關稅成本與匯率波動壓力，加快落實融資與技術升級等配套措施，協助企業強化韌性。

此外，近期台股受國際政經情勢與外資動向影響呈現震盪，多屬短期信心面與資金面調整。台灣在 AI 與半導體等關鍵供應鏈仍具深厚競爭力，經濟基本面依然穩健，隨著選舉與公投變數消除，工商協進會呼籲政府持續穩定金融與匯市秩序、優化國內投資環境，讓資本市場充分發揮支撐產業發展的功能。

工商協進會最後強調，國家發展與人民福祉是全民共同的願景，期盼選後中央與地方攜手合作、朝野各界理性溝通，凝聚社會最大共識，在穩健的政經基礎上共同為台灣拚經濟，開創產業升級與繁榮發展的新局。