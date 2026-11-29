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台灣AI能源論壇 剖析需求策略解方
經濟日報主辦「2026能源願景高峰論壇-AI時代 智慧能源新戰略」，將於12月2日舉行，邀請產官代表齊聚，共同思考台灣面對AI能源需求的策略與解方。
「2026能源願景高峰論壇-AI時代 智慧能源新戰略」於2日上午9時30分至下午4時，於台北國際會議中心101室（台北市信義區信義路五段1號）舉行。本論壇由經濟部能源署、工研院、台電、台達電、永豐餘、國泰投信、富邦投信協辦。
經濟部長龔明鑫將出席致詞，同時經濟部能源署署長吳志偉將以「因應 AI 產業興起之能源規劃」為題發表演講，說明政府在能源方面如何超前部署，迎戰AI時代。
本論壇邀請多位在智慧能源領域具領航地位業者出席分享。上午場次由台達電ESG整合策劃辦公室資深處長李立仁主講「AI 賦能能源管理：加速減碳落地的關鍵引擎」，台電總經理郭天合主講「AI 時代的台灣電力未來布局」。
下午場次由工研院綠能與環境研究所所長劉志文主講「綠色算力 永續能源」，永豐餘投控董事長葉惠青主講「能源韌性的企業綠色解方」。
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