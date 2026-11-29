人工智慧（AI）需求持續暢旺，帶動出口、外銷訂單及工業生產接連改寫歷史新高。中經院12月1日將公布11月製造業採購經理人指數（PMI），在外需強勁支撐下，PMI可望連14個月呈現擴張，並有機會維持在60以上高檔。

不過，關鍵零組件短缺、AI類股震盪及國際政經不確定性等三大隱憂，仍可能牽動後續製造業景氣表現。

中經院10月PMI為62.5，雖中斷連三月上揚態勢，轉為下滑，但仍已連13個月擴張，顯示製造業景氣擴張力道依舊強勁。

然而部分細項指標已透露隱憂，包括客戶存貨指數連二月高於正常水準，未完成訂單擴張速度降至今年1月以來最慢，加上供應商交貨時間及原物料價格指數維持高檔，反映部分產業面臨關鍵物料短缺與庫存累積並存的情況。

中經院院長連賢明日前指出，當前製造業主要受關鍵原物料及零組件取得困難影響，導致部分產品生產及出貨受到限制。先前市場主要面臨記憶體供應瓶頸，但近期觀察，載板供應不足問題更加明顯。

連賢明說明，台灣在AI伺服器供應鏈主要扮演最終製造與組裝角色，但上游原物料涉及不同國家及供應商，只要其中一個環節供應不足，就可能牽動下游生產及整體出貨進度。即使終端需求維持強勁，若關鍵零組件供應未能及時改善，仍可能限制製造業擴張速度。

此外，當前景氣雖仍屬熱絡，廠商對未來展望已轉趨審慎。台經院日前公布10月製造業營業氣候測驗點降至98.94點，較前一個月下滑2.85點，主要受美國期中選舉後政經局勢、聯準會後續貨幣政策等不確定因素影響，使廠商對未來半年景氣看法轉趨保守。

展望11月，除PMI能否維持在60以上，關鍵物料供應是否改善、訂單能否順利轉化為實際出貨，以及客戶存貨是否持續攀升，均是重要觀察指標。