國發會昨發布十月景氣燈號，亮出連續第十一顆代表景氣熱絡的紅燈，續創歷史最長紀錄。國發會經濟發展處處長陳美菊表示，領先及同時指標均續呈上升，顯示國內經濟維持穩健。

陳美菊表示，十月綜合判斷分數為四十分，較上月減少一分，其中，人工智慧（ＡＩ）需求雖仍具一定支撐力，但國際政經局勢影響部分業者對未來景氣看法，製造業營業氣候測驗點由黃紅燈轉呈綠燈，其餘八項燈號均維持不變。

陳美菊表示，十月領先指標連續十五個月上升，累計升幅達百分之六點五五，其中，外銷訂單的表現最好，除了資通訊產品外，基本金屬與橡膠等產業都成長，建築物開工樓地板面積持續增加，顯現業者對於資本支出與擴廠的需求都在增加。

針對近期ＡＩ市場雜音四起，陳美菊指出，十一月股市震盪主要影響到金融的信心面，實質來看，雲端業者的資本支出還是持續增加，ＡＩ需求端雖出現挪移，但台灣供應端非紅供應鏈的優勢一直都在。

陳美菊分析，從實質需求來看，目前全球九大雲端服務業者明年資本支出估達一點五兆美元，即使後續預估有所下修，仍可望高於今年的九千多億美元，顯示ＡＩ投資動能持續擴張。況且，無論ＡＩ運算需求是在繪圖處理器（ＧＰＵ）或自研晶片之間移轉，最終仍須仰賴晶片製造，台灣在半導體製造領域的競爭優勢並未改變。

消費方面，陳美菊表示，國內就業市場穩定、企業獲利有助獎金與股利發放，加上軍公教調薪及最低工資調升，推升家庭可支配所得，可望維繫消費力道。不過，美國選後經貿政策變化、國際地緣政治局勢演變、全球貨幣政策走向等不確定因素，仍須密切關注。