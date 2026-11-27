主計總處昨日大幅上修今年經濟成長率至百分之十三點二八，較八月預測增加二點二三個百分點，寫一九七九年以來、四十八年新高；明年即使面臨高基期，成長率仍上修至百分之六點五一。不過，美國期中選舉後，人工智慧（ＡＩ）資料中心建置與監管變數升高，為出口及投資埋下不確定性。

物價方面，主計總處預估今年消費者物價指數（ＣＰＩ）上漲百分之二點○七，明年降至百分之一點九六。主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰表示，明年國際農工原料價格可望逐步回穩，預估石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）油價將較今年下跌約一成，有助減輕商品類物價上漲壓力；不過，近年國內經濟成長強勁、企業調薪幅度較大，外食、房租等服務類價格漲勢料將延續，因而上修明年ＣＰＩ預測○點○六個百分點。

美國民主黨在期中選舉勝選後，外界憂心ＡＩ資料中心建設。主計總處列出五大不確定因素，包括ＡＩ基建落實時程、美國出口管制及融資成本；ＡＩ應用進展與硬體規格升級步調；地緣政治對能源、原物料價格及各國政策的影響；美國三○一調查等關稅措施後續變化，及明年度中央政府總預算審議進程。

蔡鈺泰表示，市場普遍認為，明年許多規劃中的資料中心將陸續動工，短期影響相對有限；但後續監管實施時點、審查速度及業者是否調整投資規模，仍難以掌握。總體來說，ＡＩ發展方向不變，相關設備目前仍供不應求。

明年成長率則上修○點四七個百分點到百分之六點五一，蔡鈺泰說明，政府普發現金一萬元，估計貢獻明年經濟成長○點三五個百分點；加上就業穩健，出口規模擴大、投資優於預期等，預測明年商品出口一兆一一三五億美元，年增百分之十八點六三。

主計總處也發布預測，台灣每人國內生產毛額（ＧＤＰ）今年可達四萬六七六七美元，首度突破四萬美元；明年更將破五萬美元，攀升至五萬七七九美元，短短兩年連闖兩關，寫下台灣經濟發展新里程碑。

蔡鈺泰指出，台灣在一九九二年人均ＧＤＰ首度突破一萬美元，直到二○一一年才跨越二萬美元，歷時十九年；二○二一年突破三萬美元，耗時十年；今年突破四萬美元，僅花五年，若明年預測實現，更只需一年就能跨越五萬美元關卡。