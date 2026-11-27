行動銀行App、網銀改用生物辨識，對使用舊款手機的民眾，似乎並不友善。然而，在人工智慧（ＡＩ）的時代裡，民眾得要更新觀念、保持更高的警覺性、使用更高等級的身分驗證機制，才能更好地保護自己的資產。

詐團、駭客太猖狂，知道傳統方式可能騙不到民眾，乾脆誘導民眾下載來路不明的ＡＰＰ，入侵民眾手機、盜取民眾機密金融資料。

自從永豐銀行系統遭到駭客入侵之後，其他銀行也陸續發生一連串民眾帳戶遭盜轉的事件，刑事警察局公布，目前共有十八家銀行客戶受害，這等於是全體卅六家國銀的二分之一，包括永豐、玉山、中信、華銀、一銀、合庫、彰銀、台新等銀行都傳出客戶受害，台灣前十大銀行幾乎快要全部上榜。

總括來看，卅六家銀行中，已有十八家銀行中槍，這顯示台灣金融體系已出現嚴重的資安風險，連存款躺在銀行，都會神不知鬼不覺被駭客偷走。

正因為如此，公股行庫即使冒著有違「公平待客」原則的風險，也必須採取安全規格更高的生物辨識認證。

大型行庫內部透露，周二財政部召集的這場八大行庫資安會議上，有行庫擔心手機未支援生物辨識認證功能的民眾，是否會「客訴」？但各行庫高層最後還是決定生物辨識認證一定要作，「因為現在ＯＴＰ認證的破口太大了」。

為何出事的都是安卓手機，而沒有iPhone？一位銀行資訊主管分析，安卓因為是開放式系統，每個廠商都可以進入系統寫程式，病毒程式也因此可暗度陳倉，iPhone因為是封閉系統，不開放其他研發人員更改程式，也因此，杜絕了不少資安風險。

許多銀行私下不約而同地說，發生這麼多問題，「谷歌應該要設法解決，尤其思考這些功能設計應該要調整了。」先前門戶大開，讓所有廠商研發人員都可上來寫程式，現在是否該好好管一管？

不論未來谷歌是否精進自身安控，民眾未來若是仍想享受便捷的行動銀行等金融服務，在資安問題上更需自立自強，畢竟銀行與客戶之間的通力合作，不論在阻詐或防駭，都缺一不可，否則事後再來追究責任，只怕為時已晚。