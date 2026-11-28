立法院會上周黨團協商，朝野達成共識，三項財經法案修法，將於下周進行三讀。其中，證交稅條例修法，將債券ETF免稅延長十年；產創條例修法，行政院應設置國發基金，並明文納入國發基金可投資智慧機械；公務員考試法修法，則提供育兒留停新制配套。

有關「證券交易稅條例」修法，行政院提案說明，考量停徵公司債、金融債券及以債券為主要投資標的之上市及上櫃指數股票型基金（被動式債券ETF）受益憑證之證券交易稅措施，今年底將到期，因此提案修法延長至2036年12月31日；主動式債券ETF受益憑證，明年起也納入停徵範圍。

修法條文明定，為活絡債券市場，協助企業籌資及促進資本市場之發展，停徵公司債及金融債券之證券交易稅至2036年12月31日止，包括指數股票型基金、主動式交易所交易基金。槓桿型、反向型之債券指數股票型基金及債券主動式交易所交易基金之受益憑證，不適用前項規定。

有關「產業創新條例」修法，民眾黨立法院黨團提案說明，因應AI產業成為國家未來需積極扶植之產業，因此將「智慧製造」明定於國家發展基金投資用途。近年國家發展基金決定參與投資之案件，曾發生投資審議過程草率、投資管理不當等問題，應明定國家發展基金用途之消極要件。

修法條文明定，行政院應設置國發基金，由國發會管理，並新增可投資「智慧機械」。國發基金財源包括：政府循預算程序之撥款、投資計畫之事業投資收入、貸款計畫之融資業務收入、國家發展基金財產管理及處分收入、國家發展基金孳息收入、其他有關收入。