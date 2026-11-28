台灣景氣持續熱絡。國發會昨（27）日公布10月景氣對策信號，燈號續呈代表景氣熱絡的紅燈，連11個月亮紅燈，再度刷新史上最長紀錄。儘管部分製造業者對後市信心轉弱，加上近期AI市場雜音四起，但國發會認為，從經濟基本面觀察，AI投資需求仍持續擴張，台灣半導體製造及供應鏈競爭優勢並未改變。

10月景氣對策信號綜合判斷分數為40分，較上月減少1分，觀察九項構成項目，僅製造業營業氣候測驗點由黃紅燈轉呈綠燈、減少1分，其餘八項燈號均維持不變。

國發會經濟發展處處長陳美菊表示，製造業營業氣候測驗點下滑，主要受到國際政經局勢變化影響，部分廠商對景氣信心轉弱，包括石化、運輸工具等產業對後市看法相對保守。不過，電子資訊產業仍維持審慎樂觀。

景氣領先及同時指標也持續走揚，其中領先指標已連續15個月上升，累計升幅達6.55%。陳美菊指出，10月外銷訂單金額達1,238.2億美元，除了電子及資通訊產品接單暢旺，基本金屬、機械、塑橡膠及化學品等傳統產業接單也呈現成長，顯示外需動能仍強。

針對近期AI市場雜音四起，陳美菊認為，目前相關疑慮主要反映在金融市場信心，尤其市場關注部分新興雲端業者的循環融資及資金成本問題。不過，相較之下，主要CSP業者收入來源較為多元，且具備較強的定價能力，營收仍可望持續成長。

陳美菊分析，從實質需求來看，目前全球九大CSP業者明年資本支出估達1.5兆美元，即使後續預估有所下修，仍可望高於今年的9,000多億美元，顯示AI投資動能持續擴張。況且，無論AI運算需求是在繪圖處理器（GPU）或自研晶片之間移轉，最終仍須仰賴晶片製造，台灣在半導體製造領域的競爭優勢並未改變。