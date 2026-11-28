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學者：AI 產業面臨結構性轉變
中央大學台經中心執行長吳大任昨（27）日指出，市場對AI產業鉅額投融資的疑慮持續，AI產業正面臨結構性轉變，短期震盪難免，也將牽制信心表現。
中央大學昨天公布11月消費者信心指數（CCI）為65.91點，較上月下降0.36點，六分項指標唯獨「未來半年投資股票時機」指標降至32.86點，已連續102個月落在悲觀區間。
吳大任分析，輝達執行長黃仁勳事件使得投資人AI信心受影響，黃仁勳回歸後，台股慶祝行情僅維持一天，隨即重返震盪格局，主因是AI產業面臨結構性轉變。黃仁勳復職雖暫時提振市場信心，仍難消除投資人對資金風險的疑慮。
吳大任強調，台灣是AI硬體的主要生產地，AI產業短期震盪難免，接下來要看美國興建資料中心的腳步會不會放慢，以及東南亞的AI設備需求會不會減少，都會牽動景氣及股市走勢。
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