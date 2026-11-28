主計總處昨（27）日發布預測，台灣每人國內生產毛額（GDP）今年可達4萬6,767美元，首度突破4萬美元；明年更將破5萬美元，攀升至5萬779美元，短短兩年連闖兩關，寫下台灣經濟發展新里程碑。

根據國際貨幣基金組織（IMF） 在《世界經濟展望》中將全球分為「已開發經濟體（Advanced Economies）」與「新興市場及開發中經濟體」，市場依據經驗法則認定，人均GDP突破2萬美元通常已跨過「已開發經濟體」的基礎所得門檻，突破5萬美元則站上全球主要經濟體前列。

主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰指出，台灣在1992年人均GDP首度突破1萬美元，直到2011年才跨越2萬美元，歷時19年；2021年突破3萬美元，耗時十年；今年突破4萬美元，僅花五年，若明年預測實現，只需一年就跨越5萬美元關卡。

蔡鈺泰表示，這次預測採用的匯率是1美元兌新台幣32.91元假設下，主計總處看好出口持續擴大、企業繼續投資，預估明年經濟成長率仍有6.51%，人均GDP有機會連續二年跨過新的萬美元門檻。與國際相比，台灣2027年人均GDP攀升至5萬779美元，全球排名第29名，超車日、韓與歐元區等，但仍略遜於新加坡。若與歐洲國家比較，依不同機構預測資料，台灣明年也有機會超越義大利。

蔡鈺泰分析，這波經濟高速成長的根本在於國內投資。自第一波美中貿易戰以來，半導體及資通訊產業即加速投資、擴充產能，恰逢全球AI浪潮興起，既有產能與強勁的市場需求相互配合，帶動近年經濟大幅成長。

且目前AI相關產品仍呈供不應求態勢，儘管未來訂單能見度可能受到美國出口管制等因素干擾，但蔡鈺泰指出，企業為滿足現有市場需求，仍須持續擴充產能，支撐國內投資動能。

隨經濟規模擴張，國民儲蓄與國內投資差額持續拉大。去年超額儲蓄約5.76兆元，主計總處預估，今年將大幅攀升至9.37兆元，占GDP比率26.95%；明年更將首度突破10兆元，達11.68兆元，占GDP比率攀升至30.23%。