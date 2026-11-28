主計總處昨（27）日大幅上修今年經濟成長率至13.28%，較8月預測增加2.23個百分點，寫1979年以來、48年新高；明年即使面臨高基期，成長率仍上修至6.51%。不過，美國期中選舉後AI資料中心建置與監管變數升高，為出口及投資埋下不確定性。

主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰表示，出口遠優於原先預期，是此次大幅上修經濟成長率的關鍵，也帶動企業加碼投資，呈現內外需同步擴張態勢。物價方面，主計總處預估今年消費者物價指數（CPI）上漲2.07%，明年降至1.96%。

蔡鈺泰也說，有關美國資料中心後續新監管政策，目前仍難以掌握。但總體來說，AI發展方向不變，相關設備目前仍供不應求。

主計總處列出五大不確定因素，包括AI基建落實時程、美國出口管制及融資成本；AI應用進展與硬體規格升級步調；地緣政治對能源、原物料價格的影響；美國301調查後續變化，及明年度中央政府總預算審議進程。