台灣經濟高速成長，每人國內生產毛額（GDP）也將接連跨越兩道萬元美元門檻。主計總處27日預測，今年人均GDP可達4萬6,767美元，首度突破4萬美元，明年更將破5萬美元，攀升至5萬779美元，短短兩年連闖兩關，寫下台灣經濟發展新里程碑。

今年經濟成長率13.28%、出口年增46.67%，雙雙寫下將近半世紀新高，但與當年經濟高成長的背景有所不同。主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰指出，1970年代台灣經歷石油危機，隨後景氣逐步復甦，加上政府推動重大建設，1976年至1978年維持雙位數成長；如今則是由強勁外需支撐，帶動經濟快速擴張。

蔡鈺泰指出，台灣在1992年首度突破1萬美元，直到2011年才跨越2萬美元，歷時19年；2021年突破3萬美元，耗時十年；今年突破4萬美元，僅花五年，若明年預測實現，更只需一年就能跨越5萬美元關卡。目前來看，今年突破4萬美元已相當確定，對於明年能否順利突破5萬美元，也可樂觀看待。

蔡鈺泰分析，這波經濟高速成長的根本在於國內投資。自第一波美中貿易戰以來，國內半導體及資通訊產業即加速投資、擴充產能，恰逢全球AI浪潮興起，既有產能與強勁的市場需求相互配合，帶動近年經濟大幅成長。

且目前AI相關產品仍呈供不應求態勢，儘管未來訂單能見度可能受到美國出口管制等因素干擾，但蔡鈺泰指出，企業為滿足現有市場需求，仍須持續擴充產能，支撐國內投資動能。

與國際相比，依最新預測，台灣每人GDP水準已高於日本及南韓，明年突破5萬美元後可望維持領先，但仍略遜於新加坡。若與歐洲國家比較，依不同機構預測資料，台灣明年也有機會超越義大利。

隨經濟規模擴張，國民儲蓄與國內投資差額持續拉大。去年超額儲蓄約5.76兆元，主計總處預估，今年將大幅攀升至9.37兆元，占GDP比率26.95%；明年更將首度突破10兆元，達11.68兆元，占GDP比率攀升至30.23%。

進一步觀察，主計總處預估，今年國民儲蓄率達51.14%，明年進一步升至53.85%；同期國內投資率則分別為25.73%、25.17%，顯示即使近年國內投資力道強勁，國民儲蓄規模擴張速度仍更快，使超額儲蓄金額持續攀升。