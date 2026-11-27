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經濟部：上周五風電光電齊發力 瞬時綠電占比近3成
經濟部統計，19日至21日風力單日發電量連續3天突破1億度，每天的風力發電量都相當於870萬戶家庭一整天的用電量。
經濟部27日在網路社群發文指出，東北季風來，風光發電更出力，台灣的風力發電表現越來越亮眼，隨著東北季風增強，這幾天風光發電也交出了不少好成績。
經濟部指出，19日21日連續3天，每日風力發電量相當於870萬戶家庭一整天的用電量；20日中午，風力發電加上太陽光電，合計瞬時發電占比將近3成。
經濟部表示，隨著近年風電、光電建設逐步累積，綠電的發電表現也越來越亮眼，也有助於滿足台灣企業因應國際供應鏈減碳的需求。
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