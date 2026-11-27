經濟部投資台灣事務所27日通過3家企業擴大投資台灣，總投資金額約611億元，包含台商方案的景碩科技，以及中小方案的品睿精密、億聯合科技，本次投資案以景碩科技投資金額最高，預計投資601.7億元，增聘逾千名本國員工，擴建北部廠區，擴充高階ABF載板產能。

投資台灣事務所指出，台灣載板三雄之一景碩科技，此次大手筆投資擴大高階ABF載板產能，同步朝智慧製造與低碳生產邁進，將運用人工智慧（AI）及數位技術強化製程監控、品質管理與生產決策，提升產線效率及產品良率，並導入節能減碳措施，打造更具效率與韌性的高階載板製造基地。

品睿精密產品涵蓋先進封測設備零件與高階治具，並成為CoWoS高階封裝技術供應鏈的一環，將投資約6.9億元，規劃於彰化縣花壇鄉三座工廠擴增產線，預計增加69名本國就業機會。此次投資將同步導入AI智慧製造系統，使用純銅3D列印突破傳統加工對複雜微流道結構及高瓦數散熱設計的限制，推動精密製造朝智慧化與永續化升級。

除了半導體及精密製造產業積極擴充產能，建築材料業者也瞄準節能減碳趨勢，加速布局綠色建材市場。製造高性能建築玻璃的億聯合科技，規劃於彰化縣福興鄉興建智能化新廠，同時升級既有廠區設備，投資金額約1.9億元，預計新增20名本國就業機會。

截至目前「投資台灣三大方案」已吸引1848家企業約3兆710億元投資，預估創造17萬6490個本國就業機會，其中「歡迎台商回台投資行動方案」有373家企業投資約1兆7576億元，帶來10萬2036個就業機會；「中小企業加速投資行動方案」已吸引1234家企業投資約6330億元，可新增4萬3036個就業機會。後續尚有5家廠商排隊待審。