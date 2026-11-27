務農致病也有保！勞保局提醒，參加「農民職業災害保險」的農民，如因實際從事農業工作罹患職業病，符合相關規定者，可申請傷病給付、就醫津貼、身心障礙給付及喪葬津貼，減輕經濟壓力。

勞保局提到，農民從事農業工作，除了可能因田間跌倒、操作農業機械受傷等突發事故而受傷，也可能因長期處於特定農作環境、接觸有害物質，或長期務農造成身體組織過度負荷而罹患職業病。

依「農民職業災害保險職業傷病審查辦法」規定，職業病分為以下兩大類。

第一類，表列職業病：指審查辦法第9條明定的特定疾病。例如：農民噴灑農藥發生農藥中毒、長時間在烈日下工作導致中暑、於低溫環境作業造成凍傷，或因農作環境暴露而感染恙蟲病、鉤端螺旋體病等，均屬於表列職業病範疇。

第二類，非表列職業病：指表列職業病以外，且可能與農業工作相關的疾病。依審查辦法第9條之1規定，經農業部公告認可醫療機構的職業醫學科專科醫師診斷，認定該疾病與實際從事農業工作具相當因果關係者，也可視為職業病而獲得保障。

勞保局說明，農民因罹患職業病申請農職保給付時，應備齊文件經由投保農會向勞保局提出申請。第一項，給付申請書，請留意保險事故欄位勾選「職業病：從農致罹患職業病」。

第二項，職業病診斷證明文件。其中，表列職業病，需檢附合格醫療院所及醫師開立之職業病診斷書。

非表列職業病，需檢附由農業部公告認可醫療機構之職業醫學科專科醫師開立的職業病診斷書，並一併檢附職業病評估報告書。

如欲進一步瞭解農職保職業病的給付項目、請領資格及詳細申請程序，可參閱勞保局全球資訊網，或逕詢投保農會。