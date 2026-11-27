配合最低工資自2027年1月1日起調整至3萬900元，勞動部同步修正「勞工保險投保薪資分級表」、「勞工職業災害保險投保薪資分級表」及「勞工退休金月提繳分級表」，並自是日起適用。

為落實簡政便民，勞工保險局將主動辦理投保薪資及提繳工資逕調作業，投保（提繳）單位毋須另外提出申報。

新修正之「勞工保險投保薪資分級表」及「勞工職業災害保險投保薪資分級表」第1級月投保薪資由2萬9,500元修正為3萬900元，原第2級之月投保薪資3萬300元則予以刪除，其餘金額未修正，投保薪資等級依序遞移。

此外，「勞工保險投保薪資分級表」備註欄第2項，有關職業訓練機構受訓者之月投保薪資增設2萬9,500元等級。至「勞工退休金月提繳分級表」第26級上限由3萬300元修正為3萬900元，第27級下限亦配合修正，其餘級距維持不變。

為減輕投保（提繳）單位行政作業負擔並保障勞工權益，勞保局將主動針對勞（就）保投保薪資或勞退提繳工資為2萬9,500元、3萬300元全時工作之被保險人（勞工）辦理逕調作業，自2027年1月1日起調整為3萬900元。

同時，針對勞（就）保投保薪資或勞退提繳工資為3萬300元之部分工時身分、職業工會低收入會員、庇護性就業身心障礙者或職業訓練機構受訓之被保險人，亦於同日逕行調整渠等勞（就）保月投保薪資或勞退提繳工資為3萬900元。

另外，由於「勞工職業災害保險投保薪資分級表」下限即為最低工資，原災保投保薪資為2萬9,500元、3萬300元之所有被保險人將同步自該日起逕調為3萬900元。

有關上述逕調相關事宜，勞保局將於2026年11月份繳款單背面印製通函周知投保（提繳）單位，並於2026年12月25日前寄發，同時於勞保局e化服務系統公告。

實際逕調之被保險人（勞工）名單，將列於2027年1月份有異動被保險人計費清單（勞工退休金計算名冊），併隨當月保險費（勞工退休金）繳款單於2027年2月25日前寄發。

網路申辦單位可至勞保局e化服務系統查詢、下載。勞動部提醒，投保（提繳）單位務必詳細核對，如發現與實際情形不符，請於繳款期限內向勞保局反映。

此外，為便利投保（提繳）單位辦理2027年度保險費扣繳及勞工退休金計收事宜，勞保局已更新2027年1月1日起適用之「勞工保險投保薪資分級表」、「勞工職業災害保險投保薪資分級表」、「保險費分擔金額表」及「勞工退休金月提繳分級表」。

民眾可至勞保局全球資訊網之「大家常用的服務/常用書表下載」項下參閱。單位亦可利用「便民服務/簡易試算/勞保、就保、災保個人保險費試算」專區試算應分擔之保險費。