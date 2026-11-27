國發會發布10月景氣燈號，亮出連續第11顆代表景氣熱絡的紅燈，續創歷史最長紀錄，國發會經濟發展處處長陳美菊表示，領先及同時指標均續呈上升，顯示國內經濟維持穩健。

陳美菊表示，10月綜合判斷分數為40分，較上月減少1分，其中，人工智慧（AI）需求雖仍具一定支撐力，但國際政經局勢影響部分業者對未來景氣看法，製造業營業氣候測驗點由黃紅燈轉呈綠燈，其餘8項燈號均維持不變。

陳美菊表示，11月領先指標連續15個月上升，累計升幅6.55%，其中外銷訂單表現最好，11月接單1238.2億美元，連續7個月上升，且除了資通訊產品外，基本金屬與橡膠等產業都成長，建築物開工樓地板面積也持續增加，顯現業者對於資本支出與擴廠需求都在增加，而同時指標也連續3個月上升，累計升幅5.88%。

陳美菊指出，11月股市震盪主要影響到金融的信心面，但實質來看，業者的資本支出還是持續增加，而AI的需求端出現挪移，但台灣供應端非紅供應鏈的優勢一直都在。

展望未來，陳美菊表示，主要機構表示全球經貿持續擴張，加上AI應用深化及國際雲端大廠資本支出續增，將挹注我國相關供應鏈出口；投資方面，國內科技大廠因應國際AI需求積極擴產，並深耕研發以鞏固競爭力，加上政府推動AI新十大建設、擴編科技預算及協助中小微企業轉型升級，可望增添投資動能。

消費方面，陳美菊表示，國內就業市場穩定、企業獲利有助獎金與股利發放，加上軍公教調薪及最低工資調升，推升家庭可支配所得，可望維繫消費力道。惟美國選後經貿政策變化、國際地緣政治局勢演變、全球貨幣政策走向等不確定因素，仍須密切關注。