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AI太狂！主計總處大幅上修今年GDP至13.28% 明年估6.51%
AI商機持續帶動台灣經濟高速成長。主計總處27日公布最新經濟預測，大幅上修今年經濟成長率至13.28%，較8月預測的11.05%增加2.23個百分點；明年經濟成長率則預估為6.51%，較原估6.04%上修0.47個百分點。
主計總處指出，隨著人工智慧（AI）應用加速深化，全球雲端服務業者積極擴充AI基礎設施，帶動國內出口及民間投資動能強勁，預估今年每人GDP達4萬6,767美元，明年更將突破5萬美元大關，達5萬779美元。
物價方面，主計總處預估今年消費者物價指數（CPI）上漲2.07%，與8月預測持平；明年隨國際農工原料價格逐步回穩，物價漲幅可望收斂至1.96%，但仍較前次預測上修0.06個百分點。
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