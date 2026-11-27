全球地緣經濟版圖加速重組，能源價格波動、國際經濟制裁及跨境支付風險升溫，正改變台灣企業的資金管理與結算策略。星展集團最新發布《格局重塑：新秩序下的全球資金》全球調查報告指出，95%的台灣受訪企業表示，拓展新市場的壓力增加，94%受到能源價格波動影響，92%則面臨交易對手及國際經濟制裁風險升高。其中，69%企業難以即時掌握付款與現金部位，凸顯資金透明度與可控性已成為企業財務管理的重要課題。

星展此次針對台灣36位企業及財務領導人進行調查，受訪者包括財務長、財務主管及資深財資主管，所屬企業年營收均超過5億美元。調查顯示，69%受訪企業業務遍及全球，主要產業包括先進製造業25%、汽車產業22%及科技產業19%，反映台灣大型企業跨境營運日益普遍，資金管理複雜度也隨之攀升。

星展銀行（台灣）企業及機構銀行負責人羅綸有指出，全球貿易格局正在重新洗牌，台灣企業拓展新市場時，必須面對更多元的貨幣、交易對手及監管環境，財務部門須重新檢視資金配置與結算策略，在追求業務成長與風險控管之間取得平衡。

在結算貨幣方面，調查顯示，匯率波動及貨幣多元化已對企業選擇結算貨幣產生影響，56%受訪企業認為影響顯著，另有36%認為具有中度影響。以人民幣為例，81%企業目前已使用人民幣進行結算，另有17%考慮未來1至2年內採用，顯示企業正透過增加替代性結算貨幣，分散匯率及地緣經濟風險。

不過，貨幣多元化也帶來新的資金管理挑戰。調查指出，69%企業難以即時掌握付款及現金部位，比例最高；61%須仰賴多家中介機構或代理銀行，58%認為現金流預測更加複雜，56%面臨結算時間拉長或難以預測，另有39%表示人工對帳及例外處理作業增加。

星展銀行（台灣）環球金融交易服務處處長陶曉昀表示，數位工具已從試行階段逐步進入實際應用，成為企業掌握資金流向的重要工具。當資金流動橫跨更多市場與貨幣，即時掌握資金狀況及提升資訊透明度，將有助財務長精準預測現金流，搭配AI與代幣化資產等新興技術，更能提升資金運用效率。

從技術布局來看，31%受訪企業已全面部署並大規模運用嵌入式AI及機器學習分析，28%已全面運用AI進行資訊擷取與回應生成。至於代幣化資產，19%企業已全面部署並大規模運作，45%則已在特定地區或情境有限度使用，顯示企業正逐步將新興金融科技導入資金管理。

星展表示，《格局重塑：新秩序下的全球資金》為集團連續第四年發布的全球財務調查報告，期望協助企業財務長掌握地緣經濟變化，透過多元結算、數位科技及資金管理策略，提升企業面對全球市場變局的營運韌性。