因應2026九合一選舉暨公投將於28日舉行，為確保投開票作業順利進行，台電指出，已成立應變小組，並動員超過3,000人密切掌握選舉期間供電情況，若有突發停電事故，將立即協助排除，讓民眾安心投票。

台電表示，因應此次選舉，台電事前已針對中選會、各縣市選務中心及投開票所之線路設備加強維護；並通知各縣市選舉委員會加強檢查及維護投開票所自備線路設備、備妥不斷電系統（UPS）與緊急發電機，降低突發停電影響，台電亦已派員至各選務機構進行壓力測試，確保各電力設備正常運作。

台電指出，為確保選前活動場所與投票當日各選務機構供電穩定，台電將動員全台3,301名台電人，除駐守全台電廠、變電所等重要電力設施，今日亦會進駐各候選人造勢場所、明日更將進駐中選會與各縣市政府選務機構直至計票結束，確保選務工作順利進行。