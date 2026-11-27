台股劇烈震盪，衝擊民眾投資信心。中央大學27日公布11月消費者信心指數（CCI）為65.91點，較上月下降0.36點，逾八成民眾認為未來半年並非投資股票的好時機。中央大學台經中心執行長吳大任指出，股市大幅修正不僅衝擊投資信心，也可能使先前流入股市的購屋資金難以回流房市，恐使股、房市陷入雙雙低迷的局面。

11月CCI六項分項指標呈現四升、一平、一降，其中物價水準、就業機會、家庭經濟狀況及國內經濟景氣指標均小幅回升，購買耐久性財貨時機指標持平，唯獨「未來半年投資股票時機」指標由上月35.86點降至32.86點，略減3點，已連續102個月落在悲觀區間；認為未來半年並非投資股票好時機的民眾，占比也由77.7%升至80.1%。

吳大任表示，本次調查期間為11月18日至21日，前兩日股市表現相對平穩，20日台股雖重挫，但仍有國安基金護盤等政府相關救市操作來穩固信心，因此整體股票投資信心略為下滑3點。

而值得注意的是，CCI六項分項指標之外，另行調查的購買房地產時機指標，本月維持90.64點，與上月持平，購屋信心未見起色。吳大任分析，過去股市下跌，部分資金可能轉向房地產市場，但若股市修正幅度過大，使投資人由盈轉虧，甚至侵蝕本金，反而不利資金回流房市。

他舉例，部分民眾原先備妥200萬元購屋自備款，將資金轉投入股市，期盼透過投資獲利累積至300萬、500萬元，但若遇上股市重挫，自備款縮水至100萬元，購屋能力也將隨之下降。在此情況下，民眾可能選擇將資金留在股市等待解套，對房市則持續觀望。

吳大任指出，先前股市上漲過程中，由於部分購屋資金轉向股市，使股、房市走勢脫鉤；但當股市大幅修正，購屋資金不減反增的期待落空，資金又難以回流房市，兩者反而可能由脫鉤轉為同步下行。

大額消費信心也持續低迷。11月「購買耐久性財貨時機」指標為82.97點，雖與上月持平，但較去年同期大減14.03點。吳大任表示，過去該指標經常維持在100點以上，降至90多點已屬低迷，目前僅剩80多點，從長期走勢來看相當少見。

吳大任也提到，耐久性財貨涵蓋汽車等商品，在明年自美國進口汽車關稅可望降至零的預期下，部分有購車需求的民眾可能選擇暫緩購車，也是影響當前耐久財買氣的因素之一。

其餘指標方面，物價水準升至37.91點，月增0.37點，為本月回升幅度最大項目；就業機會、家庭經濟狀況及國內經濟景氣指標，則分別小幅回升至77.89點、81.02點及82.82點，惟六項分項指標仍全數落在悲觀區間。