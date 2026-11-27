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股市連遭血洗 11月消費者信心投資股票信心降至三個月低點
中央大學台灣經濟發展研究中心今天發布11月消費者信心指數(CCI)總指數為65.91點，較上月小降0.36點，連續兩個月下跌。各項指標雖小幅上揚，但近幾個月台股走勢持續下跌，投資股票時機下跌3.0點，指數降至三個月最低，顯示國人對股市行情嚴重缺乏信心。
本次調查六項分項指標，物價水準、就業機會、家庭經濟狀況、國內經濟景氣等四項指標上升，購買耐久性財貨持平，唯一下降指標為投資股票時機。從絕對水準來看，六項指標皆偏向悲觀。
11月上升幅度最多的指標為「未來半年物價水準」，本月調查37.91點，較上月上升0.37點。上升幅度第二的指標為「未來半年就業機會」，本月調查為77.89點，較上月上升0.19點。上升幅度第三的指標為「未來半年家庭經濟狀況」81.02點，較上月上升0.14點。上升幅度最少的指標為「未來半年國內經濟景氣」82.82點，上升0.13點。
下降指標為「未來半年投資股票時機」，本月調查32.86點，較上月下降3.0點。
「未來半年購買耐久性財貨」則與上月持平，11月調查為82.97點。另一項與台灣房屋集團調查協辦的「購買房地產時機」指標，11月調查結果為90.64點，也與上月持平。但較去年同期大減14.03點。中央大學台灣經濟發展研究中心執行長吳大任表示，過去該指標經常維持在100點以上，降至90多點已屬低迷，目前僅剩80多點，從長期走勢來看相當少見。
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