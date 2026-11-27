對中小企業與微型企業而言，創業初期最重要的課題之一，就是如何讓資金跟得上事業發展。從備貨、設備添購到營運週轉，每一個成長機會背後，都可能需要一筆資金挹注。當資金需求浮現時，許多企業主腦中第一個冒出的問題往往是：「銀行會借給我嗎？」

尤其對成立時間不長、規模尚小的微型企業而言，財務規模有限，或不熟悉銀行金融服務，都可能讓申貸之路充滿不確定性。究竟企業該如何評估自己的貸款需求？銀行又是依據哪些條件決定是否核貸？掌握以下觀念，有助企業主在申貸前做好準備，找到更適合企業發展階段的資金解方。

從備貨、設備添購到營運週轉，企業在不同成長階段，都可能面臨資金調度需求。申貸前先了解銀行的評估邏輯，有助企業做好準備，找到合適的融資方式。 圖／shutterstock

從自有資金到銀行融資：企業成長的三階段資金布局

一般而言，小微企業在創業初期的資金來源，大致可分為三個階段：第一階段是創業初期的資金籌措，主要來自創業者自有資金、親友借款，或申請青年創業貸款等資源。第二階段則是尋求政府政策型貸款支持。

第三階段，就是與銀行建立長期往來關係。隨著營運逐步穩定，企業需要的不只是單次資金挹注，更包括日常帳務管理、薪資轉帳及營運融資等完整金融服務。此時，選擇一家能理解企業需求、提供適切金融支援的銀行，將有助於建立更穩定且長遠的資金調度管道。

值得注意的是，向銀行申請貸款並不只是「缺錢才借錢」。對企業而言，適度運用銀行融資，除了有機會達到節稅的功能，也有助於保留自有資金、分散財務風險，在掌握訂單與市場機會時保有資金彈性，同時透過持續且良好的銀行往來紀錄，逐步累積企業信用。

銀行不會只看企業規模或單一財務數字，而會綜合評估經營狀況、資金用途、還款能力、風險保障及未來發展。 圖／聯合線上

企業向銀行申貸前必懂！銀行評估的 5 大面向

那麼，銀行又是如何評估企業的貸款條件？主要分為5大面向：

1. 公司資歷：經營穩定、信用良好嗎？ 銀行會檢視企業成立時間、營運狀況、財務表現、信用紀錄及市場競爭力，也會參考企業與負責人的相關信用資訊及司法案件紀錄。

2. 申貸動機：資金用途是否明確？ 銀行重視資金運用的合理性，例如營運週轉、設備添購等。若資金主要用於支應薪資等固定管銷費用，可能反映企業短期資金較為吃緊，銀行也會更加審慎評估整體財務狀況。

3. 還款來源：每月還款能力足夠嗎？ 銀行會評估企業營收、成本、現金流量及未來訂單，並考量每月貸款本息支出後，企業是否仍有足夠的資金維持營運及穩定還款。

4. 債權保障：是否具備其他保障條件？銀行除了評估企業的還款能力，也會視案件條件評估其他保障機制，例如信用保證基金、保證人或不動產擔保品等。

5. 未來展望：企業具備成長潛力嗎？ 銀行也會考量產業前景、市場需求、客戶穩定度、商業模式及未來發展計畫，評估企業的成長性與潛在風險。

整體而言，銀行會綜合企業財務、營運資料及聯徵信用資訊進行授信評估。企業平時建立透明、完整的財務紀錄，不僅有助經營管理，也能為未來融資預作準備。

微型企業也能有融資後盾！永豐 DA BOSS 提供企業融資解方

了解銀行如何評估企業授信後，企業主也可以進一步檢視自身的融資需求。若公司成立滿一年、報稅年營收達 500 萬元以上，近期有營運週轉、設備添購等需求，可進一步了解永豐銀行「小微東風貸」。

「小微東風貸」透過信用保證基金機制提供融資協助，永豐銀行 DA BOSS 亦提供線上申請服務，企業可線上提出資金需求，後續由專人協助了解需求並進行評估。

若企業主另有較即時的個人短期資金周轉需求，也可評估企業主個人信貸，依實際用途選擇合適的融資方式。

不只解決資金需求，更要讓企業日常金融管理更有效率

對企業而言，取得資金只是經營的一環，從帳戶管理、日常撥薪、境內外收款到營運融資，都是每天會遇到的金融需求。

永豐銀行 DA BOSS生態平台 整合企業日常所需的金融服務，協助企業簡化金融作業、提升資金管理效率。企業主可以把更多時間留給經營，也能在有資金需求時，更快找到相對應的金融服務。

面對不同營運階段，提早掌握資金需求、了解銀行授信考量，並做好日常金流管理，才能在需要資金時，多一分準備，也為企業保留更多經營彈性。

企業有營運資金需求？進一步了解 DA BOSS小微東風貸