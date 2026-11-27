台股短線波動加劇。11月以來，國泰台灣科技龍頭（00881）受益人數連續三周增加，截至11月20日達416,889人，較10月底增加4,722人。面對近期盤勢劇烈震盪，國泰投研團隊表示，有意中長期布局台灣科技股的投資人，可從配置比重、持股重疊及投入節奏三方面檢視部位。

國泰投研團隊解析，同時持有台股市值型ETF、科技主題ETF及科技個股的投資人，可先比對各檔ETF的主要成分股，把直接持股與透過ETF持有的部位一併檢視，了解整體資產是否集中在同一家公司或產業。短線台股因關稅與美國民主黨政策不確定性因素，波動持續放大，建議有意逐步建立科技股部位的投資人，可依資金用途與投資期間，事先設定投入金額與頻率，透過定期定額或分批投入，分散單一時點進場的風險。

產業方面，根據美國德州布拉索斯郡（Brazos County）政府11月23日發布的官方新聞稿顯示，台積電已依德州「就業、能源、科技與創新（JETI）」計畫提出申請，評估在該郡大學城獨立學區（College Station ISD）範圍內設立先進半導體製造園區，預計打造2奈米或更先進製程晶圓廠，總投資金額估達226億美元；不過，台積電強調目前仍屬前期選址評估，全案仍在評估中。

國泰投研團隊指出，這項布局的後續進展，也可用來觀察先進製程投資何時轉化為供應鏈訂單；有意透過00881布局台灣科技產業的投資人，除了追蹤先進製程擴產進度，也可觀察雲端大廠的資本支出能否帶動設備採購，以及台廠出貨與毛利率表現，作為檢視中長期配置的依據。