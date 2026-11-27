美國貿易代表署（USTR）公布301調查結果，對台建議關稅最高15%，且不與既有關稅疊加，屬全球最低等級。全國工業總會昨（26）日提出三大建言，包括企業全面盤點供應鏈風險、政府確保台美既有協商成果，以及公私協力強化製造業韌性。

工總指出，美方建議關稅不與最惠國待遇（MFN）及相關既有關稅重複疊加，顯示台美貿易協商成果仍具一定保障，但美國對製造業政策、供應鏈來源、產業支持措施及市場競爭條件的審查將持續深化，企業不能僅以現階段建議稅率研判未來經營風險。

針對美國貿易政策變化，工總提出三大建言。第一，企業應全面檢視供應鏈及營運風險，密切關注後續法定程序、關稅適用範圍、產品豁免條件及協商進展，重新盤點輸美產品海關稅則號列（HS Code）、原產地認定、既有232及301關稅措施，以及客戶合約與成本分攤機制。

企業也應強化供應鏈透明度及原產地管理，建立產品可追溯機制，綜合考量市場需求、生產成本、人才、能源、物流及地緣政治風險，加速市場及生產布局多元化，而非單純透過移轉生產基地規避關稅。

第二，政府應積極與美方溝通，確保台美既有協商成果及產業利益，維持雙方協議及相關承諾的一致性，避免關稅重複課徵、政策變動或適用範圍不明，增加企業經營成本及投資風險。

工總指出，美國此次301調查著眼於製造業回流、供應鏈安全及產業競爭力，將全球製造業產能、政府支持措施及貿易順差等因素納入評估。然而，台灣長期透過產業聚落、研發投資、企業自主創新及全球分工建立競爭優勢，不應被簡化為政府干預或產能過剩問題。

工總建議，政府應提出具體數據向美方說明，並建立跨部會與產業公協會常態性協商機制，透過美方後續公聽會及書面意見程序，充分反映台灣產業立場，同時提供中小企業關稅諮詢、原產地規則、法規遵循及市場拓展等實質協助。

第三，政府與產業應共同強化台灣製造業韌性。未來全球製造業競爭，除技術、成本及效率外，市場准入、政策風險、供應鏈透明度及國際信任，也將成為左右企業競爭力的關鍵。

工總期盼，台美透過持續溝通及協商，降低貿易政策不確定性，維持公平、穩定且可預期的貿易環境，鞏固台灣製造業在全球供應鏈的競爭地位。