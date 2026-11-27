經濟日報主辦「2027經濟關鍵字大預測活動」，富邦金控總經理韓蔚廷選「衡」，中華電信董事、Appier獨立董事簡立峰選「跨」。

韓蔚廷表示，2027年全球經濟將在地緣政治、通膨與利率變化、AI浪潮及供應鏈重組中持續前行。面對機會與風險並存，企業更需在成長與風險、創新與治理、全球布局與在地深耕之間取得動態平衡，厚植長期競爭力。

簡立峰表示，這幾年台灣每件事都在「跨」，台灣正歷經傳統與AI的跨距過程，透過這個動作，台灣也正在變成世界的台灣。

在台灣本島，跨也是人力結構的改變，台灣成為資本島，也跨入高齡化社會，進入少子化時代，「窮到只剩下錢」，卻缺少人力，是值得注意現象。