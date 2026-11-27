美國新301關稅若上路，台灣傳產出口挑戰大。我輸美關稅恐由10%升至15%，若實行，工具機對日韓的關稅紅利將一夕歸零，機械、工具機、手工具、水五金、自行車等產業也面臨接單及獲利考驗。業界示警，台廠要力拚中國轉單商機，更須提防亞洲過剩產能外溢，引爆非美市場殺價戰。

美國貿易代表署（USTR）公布製造業結構性產能過剩301調查結果，台灣與日本、韓國、歐盟同列15%不疊加的最低級別待遇，越南建議稅率高達35%，印度為25%，中國為20%，且涉及既有關稅疊加問題。新制尚未定案，預計明年1月下旬舉行公聽會。

台灣機械公會理事長莊大立、程泰集團會長楊德華指出，今年7月美國實施強迫勞動301關稅，台灣適用10%、日韓為12.5%，台灣工具機難得取得關稅優勢，帶動下半年部分北美經銷商拉貨回溫。

如今台、日、韓建議稅率拉齊至15%，台廠輸美稅率恐增加5個百分點，原有2.5個百分點的稅差也將消失，與日韓的接單競爭將重新回歸交期、客製化彈性、五軸加工及智慧製造等技術與價格優勢。

和大集團總裁沈國榮表示，新301關稅對台灣工具機及零組件出口美國相對有利，但他更關心新台幣匯率，儘管近期新台幣走貶，幅度仍不夠，認為貶至33至33.5元才算合理。

美方此次將中國工具機及機器人列為產能過剩調查重點，隨美國航太、軍工、能源及半導體投資持續推進，當地買主若加速尋求中國以外的供應商，台灣工具機、滾珠螺桿、線性滑軌等業者有望憑藉品質及性價比優勢，爭取轉單、擴大北美市占。

不過，業界更憂心美國以外市場的價格戰。中國、越南及印度等地產品若因高關稅輸美受阻，過剩產能恐轉向歐洲及亞洲低價競銷，壓縮台廠報價及毛利率，鋼鐵、石化等產業也須提防低價產品外溢，加劇供需失衡。

此次301關稅豁免清單涵蓋部分半導體設備，已切入晶圓製程、晶圓搬運機器人及先進封裝設備的精密機械與傳動元件廠，若產品符合豁免稅則，所受衝擊相對較小。

自行車業也面臨本土及海外生產基地稅率變動。巨大表示，台灣相較中國、東南亞仍具關稅優勢，直接影響可控，公司在台灣、中國大陸、歐洲及越南均設有生產基地，將視最終稅率及客戶需求彈性調配產能。

值得注意的是，美方仍保留對台課徵25%關稅的替代方案，機械公會盼在明年公聽會前，爭取將高階五軸工具機及關鍵零組件納入豁免清單，同時力守15%待遇，避免台廠出口競爭力再受打擊。