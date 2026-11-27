美國公布14國最新「結構性產能過剩」301調查報告，台灣取得建議稅率為最低級別「15%不疊加」。經濟部長龔明鑫昨（26）日受訪表示，此結果對台灣而言「算是成功的」，達到「貿易協定」的效果。

行政院昨日針對美國301調查最新報告召開記者會，龔明鑫會中表示，台灣已取得三大優勢。第一，301強迫勞動、產能過剩建議稅率，台灣均取得最低稅率；第二，台美已簽署投資合作備忘錄（MOU）及對等貿易協定（ART），逾七成屬232關稅輸美產品已預先取得優惠；第三，301最終稅率維持15%不疊加，與日韓歐盟立足點一致。

龔明鑫昨日在部務會議前受訪表示，台美先前在ART談判中，已就15%關稅不疊加達成共識，這次雖改以301調查方式呈現，但實際上已達到貿易協定效果。

至於產業影響，龔明鑫說，企業界原本擔心兩波301加總超過15%，揭曉後都鬆了一口氣，他認為，從32%談到15%不疊加，台灣與各國立足點平等，他強調「我們不怕競爭」，再加上第一波301稅率較優惠，已搶下不少訂單，即使各國都是15%不疊加，優勢仍在。

針對部分東南亞國家稅率較高，在東南亞布局的台廠是否受衝擊？龔明鑫表示，經濟部鼓勵供應鏈要在地化，在台灣或是在美國投資，以取得關稅豁免。