301關稅大致底定，外界關注，美車零關稅何時上路？行政院副院長鄭麗君昨（26）日表示，交通部、環境部等跨部會，已做好與美規車對接準備，目的是開放美國製車輛進口，同時符合安全、排放等標準，明年並已編列相關預算，待對等貿易協定（ART）送國會生效後，將配合時程落實。

外界預期，最快至少要到明年下半年，美車零關稅才有可能落實。

業內專家指出，若美規小客車進口關稅由17.5%降至零，以特斯拉、BMW、賓士三大品牌受惠最為直接，尤其雙B旗下美製豪華休旅車具較大降價空間，有望刺激買氣。

國內上市櫃車商則以汎德永業、和泰車、裕日車可望受惠，其中，汎德永業擁有多款美製BMW休旅車，受惠程度最為明顯；和泰車、裕日車則有望藉機擴大導入美製車款，福特、Jeep也可望加速拓展產品線，進一步推升進口車市占率。

行政院昨日召開記者會，說明美國301調查最新結果。隨著301關稅將定案，外界關注，台美ART中所承諾的美車進口零關稅何時落實？

鄭麗君對此回應，ART須待產能過剩301調查程序完成、確認鞏固15%不疊加優惠後，才會連同投資合作備忘錄（MOU）送交國會，時程取決於美方明年初完成後續程序的時點。

經濟部長龔明鑫補充，程序上是ART先生效，關稅還要再修法，才會真正落實。

根據交通部明年度預算書，已編列4億元，辦理美規車輛檢測能量建置，包括房屋建築及設備費1.14億元，用於實驗室場域規劃、環境影響評估、用電需求預核、消防與行政准照等前置作業。