美國擬針對「產能過剩」議題對台課徵15%稅率，同時預告，若美方「不滿意」後續諮商與承諾，稅率可能調高至25%。行政院副院長鄭麗君昨（26）日對此回應，這是對各國都有的但書，台灣非常有把握，明年初定案時，稅率會維持15%不疊加。

美方調查報告中，直指台灣九項「不合理」做法，包括頻繁運用產業與經濟計畫支持高科技製造業、立法提供產業生態系激勵、國家主導研發與產業聚落扶持、各種融資機制、未有效應對全球產能過剩問題、相當於「金融壓抑」作法、過去曾採購俄羅斯原料、勞工權益保護不足。

鄭麗君回應，在與美方溝通過程已清楚表達，台美產業長期分工互補，台灣出口成長是支持美國及全球創新，產業遵守市場法則、獲利來自技術，不存在造成結構性產能過剩的政策干預因素，有信心守住最後一哩路。

美國貿易代表署（USTR）針對產能過剩提出調查報告，並對14國提出建議稅率。鄭麗君昨日率領經濟部長龔明鑫、財政部長莊翠雲、農業部長陳駿季等部會首長召開記者會，說明政府應對及產業影響情形。

外界關注，此次USTR調查報告留下伏筆，若不滿意後續承諾落實情形或諮商，亦可能調整為「替代稅率」。其中台灣可能從建議稅率15%，調高至替代稅率25%；南韓可能從15%調高至25%，日本可能從15%調高至20%；部分國家稅率則有調降空間，新加坡後續若與美國達成協議，稅率有機會從20%降到10%，越南有機會從35%降到20%。

鄭麗君說，在歷次與美國貿易代表葛里爾等人的溝通中，台灣都表達台美已簽署協議、希望維護協議；身為談判代表，她「非常有把握」台美有共識，最終稅率回到協議所定的15%不疊加。

龔明鑫表示，雙方回歸台美對等貿易協定（ART）規範、彼此遵守，就沒有25%的問題；政策讓產業生態系更完整，提升生產與產業效益。

在301最終關稅生效前，傳統工業及農產品仍適用先前強迫勞動301調查的10%不疊加最惠國（MFN）稅率；15%不疊加生效後，稅率最高為15%，並非兩項301相加。這代表，稅率將回到年初投資合作備忘錄（MOU）與台美ART所談妥的最佳待遇。

鄭麗君表示，台灣共2,232項貨品取得豁免，有信心明年初生效後能持續適用。其中農產品包括蝴蝶蘭、茶葉、咖啡、芒果、鳳梨等；工業產品涵蓋航空器零組件、無線電導航設備、通訊儀器等。

回顧談判歷程，她說，關稅從去年4月32%降到20%疊加MFN，再到年初協議的15%不疊加，台美經貿工作小組開了500多場內部會議，「我們一一守下來」，接下來要走完最後一哩路。