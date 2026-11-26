東元（1504）昨（26）日表示，與哥本哈根基礎建設基金（CIP）簽訂渢妙二號離岸風場陸上變電站統包工程合約，加計本案累計承攬離岸風電變電站對應風場容量突破3GW，挹注中長期重電與能源工程營運。

東元指出，渢妙二號裝置容量600MW，為離岸風電第三階段第二期率先啟動案場，預計2030年併網。東元自2019年起連續取得五起陸上變電站統包工程，在台市占率超過35%，此次也是繼彰芳西島、中能及渢妙一號後，與CIP在台第四度攜手，渢妙一號陸上變電站已於9月完成送電。

東元表示，此次統包涵蓋設計、採購、土建施工及機電整合，除工程營收外，同步導入自有中壓變壓器、配電盤、緊急發電機、匯流排及空調等重電設備與售後維運，發揮設備與統包整合綜效。

面對原物料與工資上漲及大型設備交期拉長，東元董事長利明献指出，CIP負責採購海上設備、東元主導陸上工程，雙方部分供應商重疊，可結合CIP的國際採購經驗與東元的在地工程能力，提早協調下單以爭取產能、交期及價格，並表態若CIP有新風場，東元有意延續合作。

針對國產化趨勢，利明献說，陸上電力工程占整體投資比重有限，大宗投資與核心技術仍在海上，台灣不能只做到能源自主，更要邁向技術自主，期盼國際開發商來台投資時協助本土技術在台生根。

具備金融背景的利明献強調，近期銀行對風電融資趨緊，主因AI與半導體吸金及市場波動帶來的短期資金配置調整，台灣超額儲蓄龐大，應更多投入國內基礎建設，而非流向海外購買美債。

他倡議參考丹麥CIP模式，由民間發起、政府參與成立本土能源投資基金，不僅投資國內基建，更要走向海外開發，帶動台灣重電設備與技術輸出。

CIP亞太區域總裁許乃文透露，渢妙二號總建置成本逾1,600億元，將籌措約1,400億元債務融資，預計12月啟動銀行團談判，目標2027年6月底前完成融資到位，且企業購電合約洽談與售價均優於一號；此外，CIP也持續評估在台投資大型儲能及資料中心等基礎建設。