美國公布301條款調查，擬對台灣稅率給予15%不疊加的關稅待遇，與日韓及歐盟相同，學者表示，台灣稅率與日韓相同，對台有利，但稅率由10%變15%，工具機、汽車零組件等傳產銷美，可能遭美國買方轉嫁關稅，成本增加，是不利之處。此外，美方也預留最高25%替代稅率，顯示關稅談判尚未真正落幕，未來美國會不會以關稅做為要求台灣進一步讓步籌碼，值得關切。

東海大學經濟系兼任教授邱達生分析，美國這次發布的301條款調查各國關稅，台灣因為有之前與美國的貿易談判取得10%稅率為基礎，這次是15%不疊加，取得與日、韓相同稅率，的確對總體出口有幫助。他說，雖然看起來與日韓一致，但因為之前美國分別與南韓已有自由貿易協定，日本也在川普1.0時與美國有市場准入協定，兩國稅率原本都較台灣低，因此這次台灣與日本、南韓一致，是有利之處。

不過，邱達生表示，其中也有不利之處，例如美國對台灣可能課15%最低級別稅率，若是明年上路，美國買家可能會將增加的稅率轉嫁到台灣賣家，屆時包括工具、機械、汽車零組件等傳產業本可能增加，對傳產業者是一大壓力。

另外，邱達生也提醒，這次美國雖然給予台灣15%不疊加的關稅待遇，但也預留最高25%的替代稅率，顯示關稅談判尚未真正落幕。尤其美方已將台灣的高科技產業扶植政策、研發補助及產業聚落發展列為關切事項，未來可能以關稅作為要求台灣進一步讓步的籌碼。

其次，之前美國對台灣半導體、伺服器等科技產品給予豁免，但接下來仍要持續觀察川普對232條款會不會進一步擴大？尤其川普在期中選舉失利後，未來兩年一旦國內各項政策無法落實，可能轉而對外部採取更多壓力，會不會為了讓經濟數據更好看，擴大對台灣施壓等，這些都有待進一步觀察，

因此他說，台灣短期雖具有相對出口競爭優勢，但中長期仍面臨產業政策自主性及供應鏈布局的壓力。而且目前公布的稅率仍屬提案，尚未正式生效。美方將於2027年1月25日舉行公聽會，後續談判結果才是關鍵。

中央大學經濟系教授吳大任指出，美國對台灣稅率若是15%，至少台灣傳產業在美國市場有公平競爭環境，但9月底美國與中國大陸進行一對一第八輪談判，雙方同意對300億美元商品採對等貿易，90%適用最惠國稅率，其中部分商品與台灣出口到美國商品重疊，如果相同商品中國進口到美國稅率只有約3%，台灣卻是15%，壓力就非常大。