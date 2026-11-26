臺灣證券交易所攜手北美洲台灣人醫師協會（North American Taiwanese Medical Association，NATMA）及臺中榮民總醫院於26日舉辦「2026臺灣－北美醫療生技產業論壇」，透過臺灣創新板（tib-創）專題分享，並邀請基米-創（4195）、金萬林-創（6645）及雲象科技-創（7803）等創新板企業共同參與，展示臺灣在基因定序、精準醫療及人工智慧（AI）數位病理等領域的創新實力，串聯臺灣與北美生技醫療產業資源，協助企業拓展國際合作契機。

活動現場匯聚臺灣與北美醫療專家、學研機構、創新企業及創投代表，聚焦人工智慧醫療、精準醫療及再生醫學等前瞻領域。透過專題演講、企業展示及產業交流，促進醫療臨床需求與創新技術對接，並探索國際市場發展契機。本次專題演講由證交所上市二部田建中經理介紹臺灣創新板制度特色、上市優勢及資源。生技醫療產業具有研發期程長、資金需求高及專業驗證門檻等特性，從技術研發、臨床試驗到商業化發展，均需長期多元的資金及產業資源挹注。創新板透過具彈性的上市條件，協助具關鍵核心技術及成長潛力的創新企業及早進入資本市場，取得支持長期研發與營運發展所需的資源。

創新板生技醫療企業的市場表現，亦充分展現其發展潛力。截至2026年10月底，全體上市櫃逾百檔生技醫療類股中，沛爾生醫-創（6949）與漢康-KY創（7827）市值均突破百億，其中沛爾生醫-創更躋身全體上市櫃生技醫療類股市值前五大，其市值自創新板上市以來成長約10倍；此外，兩家企業股價淨值比（Price to Book value Ratio,P/B Ratio)亦位居市場前五名，顯示市場對創新板企業前景的高度評價，彰顯創新板支持生技醫療產業發展的成果與潛力。

本次共同參展的三家生技醫療創新板企業（依公司代碼排列）透過現場展示及交流，向國內外醫療專家、學研機構及產業夥伴介紹企業創新技術、研發成果與產品應用，進一步促進技術合作、臨床應用及海外市場拓展：

基米-創（4195）：深耕基因定序及分子生物技術，具備一代、次世代及第三代基因定序平台，業務涵蓋基因體與多體學分析、臨床基因檢測，以及核酸與胜肽合成等領域。公司運用基因定序及生物資訊分析能力，提供科研與臨床檢測服務，並逐步拓展核酸藥物及相關委託研究開發製造服務，串聯基因研究、精準醫療與生技製藥產業鏈，展現臺灣生技產業多元應用的發展潛力。

金萬林-創（6645）：專注於基因檢測、精準醫療及多體學技術應用，整合次世代基因定序、代謝體與蛋白質體分析及生物資訊技術，提供癌症基因檢測、遺傳疾病檢測及精準健康管理等服務。近年推動AI與多體學數據整合，從傳統基因檢測延伸至精準健康領域，並整合國外品牌檢測設備、試劑及軟體，投入生物資訊分析加值服務，創新基因檢測服務的附加價值。

雲象科技-創（7803）：專注於數位病理及醫療影像AI技術，透過自主開發的數位病理影像管理系統及AI輔助分析技術，協助醫療院所推動病理流程數位化。其核心產品包括aetherSlide數位病理影像平台，以及運用AI進行癌症淋巴結轉移輔助偵測、骨髓抹片細胞分類等應用，協助優化醫療影像管理及病理分析流程，展現臺灣AI技術與臨床醫療結合的創新動能。

證交所近年持續強化創新板企業上市後服務，透過國際展會、產業論壇、研究報告等多元資源，協助企業提升市場能見度，並拓展產業合作及國際發展機會，讓創新企業不僅能運用資本市場取得成長資金，更能藉由資源鏈結加速成長。展望未來，證交所將持續深化與國內外生技產業、創投及創新生態圈合作，發揮資本市場鏈結資金、產業及國際市場綜效，積極響應亞洲創新籌資平臺政策，支持創新企業從臺灣走向世界。