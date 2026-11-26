美國擬依301條款對14個經濟體加徵關稅，越南最高恐達35%，印度也面臨稅率變數，市場關注對蘋果供應鏈衝擊。分析師認為，台廠因配合大型客戶為主，直接承受關稅壓力有限，反而是當地法規、人員培訓與基建落後等隱形成本，讓台廠在印度與拉丁美洲布局短中期「基本上都會是個虧本的盤子」，相較之下越南情勢會好一些。

美國貿易代表署（USTR）在美東時間25日公布結構性產能過剩調查結果，擬依「1974年貿易法」301條款對14個經濟體加徵關稅，目前對台灣建議稅率為15%不疊加最惠國（MFN）關稅。

雖然伺服器、智慧手機、個人電腦（PC）及晶片等科技產品可望獲得豁免，但耳機並未列入豁免名單。由於蘋果（Apple）近年將生產重心從中國分散至越南與印度，AirPods耳機多在越南生產，輸美恐面臨最高35%關稅衝擊；印度則是進口商品稅率仍有變數，引發外界對「非中製造」基地風險的討論。

市場研究機構Counterpoint Research資深分析師林科宇接受中央社採訪指出，台系供應鏈在全球硬體相關供應鏈中，一直以來都處於「除了關鍵零組件之外的頂端」，相較於中國廠商，台廠在整體轉型速度、前置戰略與部署等層面都更具優勢。

林科宇也說，不過，這幾年台系廠商因為各種地緣政治因素，加上對利潤率的追求，逐漸更偏向跟隨歐美製造業需求訂單為主，而中國廠商在取得來自中國本土的訂單上相對更有優勢。

林科宇表示，若觀察全球製造業中心，除了中國之外，台系廠商在越南、印度甚至南美等地的布局都走在前面，因此在取得來自歐美相對更高價值或高利潤訂單方面，並沒有太大的問題。

至於外界擔憂越南、印度等投資大國面臨美國高關稅稅率是否影響台廠獲利，林科宇認為，因為台廠合作的對象基本上都是比較大的客戶，「廠商並沒有承接來自這方面的壓力」。

林科宇直言，台廠在海外面臨的壓力，更多是來自當地法律法規的不確定性、人員的培養成本和基建基礎落後所帶來難以衡量的成本。例如目前在印度與拉丁美洲的台廠，「基本上短中期內都會是個虧本的盤子」，相對而言越南的情勢會好一些。