東元電機與哥本哈根基礎建設基金（CIP）簽署「渢妙二號離岸風電陸上變電站統包工程」合約，使東元在台灣離岸風電陸上變電站市占率逾35%穩居第一，外界也認為有向銀行團宣示信心意味；對於富崴能源破產是否衝擊銀行團融資放款信心，東元董事長利明献認為國內資金充沛，只是短期波動。

東元電機與哥本哈根基礎建設基金（CIP）已於日前簽訂「渢妙二號離岸風電陸上變電站統包工程」合約，風場預計於2030年完成併網，東元2019年就跨入離岸風電產業，與CIP更連續7年合作4案場，包括渢妙、渢妙二號、中能、彰芳西島，占東元離岸風電總5案場中數量最多合作最密切。

目前東元在台灣離岸風場陸上變電站工程市占率達35%居第一，加上渢妙二號的600MW後，合計承攬風場裝置容量達3GW，2026年離岸風電變電站營收占比約5%以下。

業界臆測此次東元取得工程金額達30~50億元，12月起將按合約分階段入帳，不過利明献26日表示不便公布金額，CIP亞太區總裁許乃文則透露會比渢妙案場金額大。

由於富崴能源申請破產，森崴也下市，富威電力則因銀行授信額度下修配息，市場傳銀行資金緊縮，由於渢妙二號將於12月起跟銀行團展開洽談，力拚2027年6月底完成1,400億元聯貸，是否擔心受到影響？對此利明献跟許乃文各就其角度表達高度信心。

渢妙二號總建置成本達1,600億元以上，許乃文已經從8~9月開始拜訪銀行團，她表示，中信銀（CTBC）依舊擔任主要財務顧問（FA），雙方與東元合作關係都非常深厚，迄今拜訪30多家國內外公私立銀行，多數給CIP非常正面態度，加上政府推動放寬國家融資保證機制年限跟單一案場保證金額度，銜接國際出口信貸機構規格，與東元簽主系統約，都為此案注入強心針。

利明献則表示，台灣儲蓄率高、民間與銀行超額儲蓄逾十兆元，資金供給極為充沛，除了美光這類半導體大廠，離岸風電應該是來台投資的大型外商，累計投資及融資金額已經破兆元，台灣資金供過於求，大家會希望這些資金是投入台灣基礎建設，而不是去買美國債券。

許乃文指出，第一期賣綠電花了2.5年跟上百家買家打交道，現在在既有基礎上，可以說市場處於缺電恐怕買不到的狀況，購買意願高，售價雖也比一期高，但其實反應建置通膨成本。

對於未來3-4期是否有參與意願？許乃文表示，盼招標環境能務實優化，包括具體盤點釋出航道、海纜廊道、上岸點及陸上變電站用地，由政府加強主導與跨部會協調，降低前端開發成本。其次，融資與國家融保接軌國際，第三是由於離岸風場牽涉層級廣泛，盼能源署能有更多權限才能做跨部門協調與資源整合。

最後就是呼籲政府兆元投資台灣計畫應結合能源政策，引導資金投資本土關鍵基礎設施。而離岸風電全球長線看好，也是台灣建立能源韌性與自主能源（Homegrown Energy）重要選項。