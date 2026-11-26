國家實驗研究院科技政策研究與資訊中心今天表示，「創新創業激勵計畫」自2013年推動至今，協助學研團隊將科研成果轉化為創業構想，已成功培育近600家新創公司，促成民間投資金額逾新台幣135億元。

由國科會指導、國研院科政中心執行的「創新創業激勵計畫」（From IP to IPO Program,FITI），今天舉辦115年第二梯次決選暨頒獎典禮，揭曉此梯次「創業傑出獎」得主，由「SiliconMind：AI for晶片設計」、「水境革新」、「友萊生醫」獲獎，並獲頒由企業贊助的100萬元創業基金。

國研院透過新聞稿表示，計畫目的是透過長期培育與資源鏈結，逐步建立從科研創新、創業培育到產業發展的支持機制。

「創新創業激勵計畫」藉由6個月的系統化培訓，協助學研團隊逐步建立創業所需的能力。培訓架構涵蓋2場沉浸式商業發展營隊、5大核心課程及3階段評選機制，並提供智財專利、募資規劃、國際策略與計畫書診斷等顧問資源，協助團隊完善創業規劃、鏈結市場需求，進一步提升科研成果的商業價值。經由持續優化商業模式與各階段評選，選出7支團隊進入最終決選暨頒獎典禮。

此次晉級決選的團隊領域涵蓋AI智慧科技、資訊安全、健康醫療、環境永續及新能源材料等關鍵項目，展現科研技術跨足不同產業領域的應用潛力。

國研院科政中心指出，「創新創業激勵計畫」得以建構師資堅強、資源豐沛的新創交流平台，有賴台積電、宏碁基金會、理律法律事務所，以及宏匯集團t.Hub內科創新育成基地等企業及機構相挺，不僅為計畫注入資金，更是帶動台灣新創生態系持續茁壯的重要推手。

國研院科政中心表示，發展新創生態須仰賴各方資源的串聯與合作，學研、產業及投資機構共同參與，有助於支持學研團隊從技術研發、創業培育走向市場，讓更多具潛力的科研成果有機會落地應用，進而邁向國際。