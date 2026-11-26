台糖向前董座吳乃仁追償債務，迄今沒有結果，在野立委痛批台糖追債不積極，放任吳乃仁一拖再拖，質疑台糖隱匿協商內容，涉嫌包庇吳乃仁，要求公開追債資料。經濟部長龔明鑫今天回應，追債要善用技巧，目的是讓吳乃仁可以清償欠台糖的債，身為經長只能責成台糖去盡量把錢多要回來，要給台糖處理的空間，否則會變成他在下指導棋。

吳乃仁等人被法院判賠台糖，累積多年未清償，本金加利息已有1.8億元之多，台糖曾向吳乃仁追回約750萬元，並向法院聲請管收，吳乃仁今年6月因未出庭，而遭法院裁定管收，12天後，即使一毛錢也沒還，台糖卻先撤回管收，讓吳乃仁獲得行動自由，台糖因此備受質疑。

立委多次向台糖索資，要求提供吳乃仁的歷次還款計畫，但台糖始終保密、不願提供，且協商多次未果，也無再次管收。

龔明鑫受訪表示，「吳乃仁先生有送新方案，台糖正在檢視，還是給他們一點時間」，龔明鑫說，他還沒有看到方案，也沒有追問，希望留空間給台糖處理。

針對外界質疑為何不再對吳乃仁管收，龔明鑫說，管收有次數及時間限制，同一事件最多只有2次機會，而台糖已用掉一次，如果再提，管收時間最多也就3個月，若全部機會都用掉，「再也沒有任何手段工具來請他還錢」，因此在吳乃仁可以還錢的目的下，要善用技巧。

龔明鑫表示，台糖不公開吳乃仁還款計畫內容，可能有他們的考量，他給台糖的目標是希望此債權可以盡多數地拿回來，但還是要給台糖處理的空間，否則會變成經濟部長在下指導棋，這樣也是怪怪的。