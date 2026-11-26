哥本哈根基礎建設基金（Copenhagen Infrastructure Partners, CIP）旗下第六號旗艦基金所開發的渢妙二號離岸風場持續推進開發，日前已與東元電機簽署陸上變電站統包工程合約。這是CIP與東元電機在台灣離岸風電建置上的第四度合作，不僅展現雙方長期累積的深厚默契，也標誌渢妙二號穩步推進專案里程碑，朝2030年如期併網目標穩健邁進。

渢妙二號為台灣離岸風電第三階段區塊開發第二期率先啟動的指標性計畫。陸上變電站是離岸風場重要輸電設施，也是連結海上風場與台電電網的關鍵樞紐，其如期如質完工，對風場後續併網發電至關重要。此次合約涵蓋陸上變電站設計、採購、施工及機電系統整合等工作，由東元電機運用其大型機電統包工程之經驗與技術能力執行。

渢妙二號執行長Mark Wainwright表示，東元電機是CIP長期倚重的合作夥伴，雙方在多座離岸風場的開發過程中累積了豐富的合作經驗。延續過往成功的合作模式，雙方將充分發揮在專案管理、工程執行及技術整合方面的專業，確保陸上變電站如期、如質交付。

CIP亞太區域總裁許乃文表示，隨著各項工程合約陸續到位，渢妙二號目標於2027年6月底前完成融資，各項融資作業現正積極推進。政府已將強化金融支持、優化國家融資保證機制列為離岸風電長期發展重要政策方向，CIP感謝政府持續完善離岸風電投融資環境，期待相關政策盡速落實。渢妙二號作為3-2指標案場，「準時融資到位」將是國內外市場觀察政策成效及投資環境的重要指標。

東元電機董事長利明献表示，東元在台灣離岸風電陸上變電站工程領域具備逾十年經驗，市場占有率超過35%，承攬實績涵蓋彰芳西島、中能、渢妙、渢妙二號等離岸風場。自2019年起，東元連續取得五起相關統包工程，含此次渢妙二號合約，累計承攬案件對應風場裝置容量突破3GW。東元將結合自有電力設備、大型機電統包工程及專案管理能力，落實工程安全、品質控管與環境保護，確保陸上變電站長期穩定運轉，為台灣離岸風電發展持續貢獻專業。