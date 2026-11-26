美國25日公布「製造業結構性產能過剩」301條款調查結果，台灣建議稅率為15％，不疊加最惠國MFN稅率及既有強迫勞動301關稅，經濟部長龔明鑫認為此結果對台灣而言「算是成功的」，效果如同台灣與美國簽署自由貿易協定FTA。

龔明鑫今天主持經濟部業務會報，會前受訪時表示，台美先前已與美國達成ART貿易談判，雙方已就15％不疊加取得共識，雖然相關法律安排改以301方式表達，但也的確達到貿易協定的效果，而15％不疊加的稅率已是最低級別，因此他認為「算是成功的」。

經濟部認為，301調查關稅結果翻轉以往台灣未與各國洽簽FTA的不利處境，有信心301最終稅率可回到15％不疊加，與日、韓、歐盟取得一致待遇，並優於東南亞國家。

至於產業影響方面，龔明鑫說，看起來都還好，每一項產業逐一釐清過，例如在232中非半導體的部分，包括水五金、汽車零組件等條件已很好，都是15％不疊加，也有一些項目得豁免，我們條件比競爭對手國都還好。

此次稅率方案中，泰國等東南亞國家最高為18％，台灣部分供應鏈有來自東南亞國家的零件，當地稅率若較高，台廠是否受到影響？

龔明鑫表示，這就是經濟部鼓勵供應鏈要在地化的原因，形成在地供應鏈，像是日本的材料業者也希望來台投資，與台灣組成良好供應鏈或生態體系，在台灣或是在美國，以取得關稅豁免。

另外，阿拉斯加州州長由民主黨人勝選，台灣投資美國阿拉斯加天然氣管線案是否因期中選舉而生變？龔明鑫表示，當然希望可以繼續，但最後還是要看美國政府的想法，對台灣而言，能增加天然氣來源都盡量爭取，尤其是距離台灣近又安全的來源。